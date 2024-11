Segreti di Famiglia 19 novembre 2024, Anticipazioni Aggiornate: Ceylin sconvolta, Parla ha tentato il suicidio!

Anticipazioni TV

Trama aggiornata. Ecco che cosa accadrà nelle Anticipazioni della puntata di Segreti di Famiglia in onda, oggi, 19 novembre 2024: mentre Ilgaz e Ceylin salvano Elif, Parla prova ad uccidersi!

Nella puntata di Segreti di Famiglia in onda oggi, 19 novembre 2024 alle ore 14.10, Ceylin ed Ilgaz fanno irruzione nell'abitazione di Meltem per salvare Elif. Ed infatti, i due arrivano proprio quando la madre sta somministrando alla figlia una misteriosa sostanza. Allora Elif viene trasportata subito in ospedale, dove viene fuori che ha davvero rischiato grosso. Ilgaz convalida l'arresto di Meltem. Intanto, dopo aver vinto la gara di nuoto con la sua squadra, Parla, tenuta in pugno da Engin, tenta il suicidio. Aylin, sconvolta, trova un biglietto anonimo nella sua tasca; quando lo mostra a Ceylin, quest'ultima si rende conto che c'è lo zampino del detenuto...

Segreti di Famiglia Anticipazioni 19 novembre 2024: Ilgaz e Ceylin in azione!

Ceylin ed Ilgaz sono pronti ad entrare in azione. I due sanno che devono fare la loro mossa prima che sia troppo tardi: dal loro tempismo può dipendere la vita di una persona. Pertanto, Ceylin ed Ilgaz fanno velocemente irruzione nell'abitazione di Meltem, e la sorprendono mentre è intenta a somministrare una misteriosa sostanza ad Elif, sua figlia. Allora, la coppia ferma la donna e porta via Elif...

Anticipazioni Segreti di Famiglia: Ilgaz e Ceylin salvano Elif...

Ceylin ed Ilgaz portano Elif in ospedale, dove la ragazzina viene subito visitata. In questo modo, emerge una terribile verità: in effetti, Meltem le stava somministrando una sostanza nociva, che avrebbe anche potuto ucciderla. Dunque, ci sono tutti i presupposti affinché il procuratore possa agire, disponendo l'arresto della donna. Per fortuna, Elif è sana e salva, ed è solo grazie ad Ilgaz e all'avvocato...

Segreti di Famiglia Anticipazioni: Parla tenta il suicidio!

Parla può esultare: insieme alla sua squadra, ha vinto la gara di nuoto. Tuttavia, la giovane non sembra per niente felice. Parla, infatti, è un'altra delle vittime di Engin. Quest'ultimo conosce il suo scabroso segreto, ossia che è riuscita a trionfare soltanto perché dopata, ed ora la minaccia di rivelarlo a tutti, sbugiardandola. Sentendo di non avere via d'uscita, Parla tenta il suicidio. Sua madre, Aylin, sotto shock, trova un biglietto anonimo nella tasca della figlia, e quando lo mostra a Ceylin, lei capisce subito che dietro c'è lo zampino di Engin...

Segreti di Famiglia va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle alle 14:10.