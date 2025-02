Sanremo 2025: Stasera parte la gara della nuove proposte ma chi sono Alex Wyse, Settembre, Maria Tomba, Vale LP e Lil Jolie

Anticipazioni TV

A Sanremo 2025 torna la gara della Nuove Proposte. Quattro artisti si sfideranno sul palco dell'Ariston per vincere questa categoria, non meno importante di quella dei Big. Ma chi sono gli artisti in sfida? Scopriamolo insieme.

12 febbraio 2025, seconda serata di Sanremo 2025 ma anche la prima per le Nuove Proposte. Carlo Conti ha riportato al Festival la gara degli “artisti emergenti”, ovvero di quei ragazzi che già tempo suonano e cantano ma che ancora non si sono affermati tra i cosiddetti Big. La selezioni di questi giovani è avvenuta in un lungo percorso chiamato Sanremo Giovani, che si è concluso con una prima serata su Rai1, con un Sarà Sanremo, un programma anticipazione della kermesse sanremese, guidato da Carlo Conti e da Alessandro Cattelan.

A vincere i quattro posti in palio per il 75° Festival della Canzone Italiana sono stati: Alex Wyse, Maria Tomba, Vale Lp e Lil Jolie e Settembre. Scopriamo insieme chi sono.

Sanremo 2025: nella seconda serata parte la gara delle Nuove Proposte

Il ghiaccio è stato rotto e Sanremo 2025 è ufficialmente partito anche in prima serata su Rai1. Dopo la magistrale e professionale prima serata, dove si sono esibiti tutti e 29 gli artisti Big, questa sera – 12 febbraio 2025 - arrivano le Nuove Proposte. Oggi si esibiranno i 4 cantanti in gara per la sezione giovani del 75° Festival di Sanremo ma anche la metà dei Big. L’attenzione sarà però puntata soprattutto su Alex Wyse, Maria Tomba, Vale Lp e Lil Jolie e Settembre, che si sfideranno in coppia. I vincitori dei due scontri saranno poi protagonisti del terzo appuntamento, in cui verrà dichiarato il vincitore.

Sanremo 2025: ecco chi sono le Nuove Proposte in gara al 75° Festival della Canzone Italiana

Giovani, talentuosi, estremamente social e pronti a conquistare il palco dell’Ariston. Sono così i ragazzi delle Nuove Proposte, stasera in gara su Rai1. Ma scopriamo qualcosa in più su di loro, di cui sentiremo parlare sempre di più da questi giorni in poi.

Sanremo 2025: chi sono Vale Lp e Lil Jolie

Vale Lp, al secolo Valentina Sanseverino, e Lil Jolie ovvero Angela Ciancio, sono due artiste partenopee – una nata a Napoli e l’altra a Caserta – sono due giovanissime amiche, le prime a conquistare il palco del Festival di Sanremo 2025 con Dimmi tu quando sei pronto a fare l’amore. Entrambe hanno iniziato a pubblicare i propri testi su SoundCloud e hanno partecipato e due talent televisivi molto conosciuti.

Vale Lp nel 2021 ha partecipato a X Factor, presentandosi alle audition con Cheri, un suo inedito, ed entrando nella squadra di Emma.

Lil Jolie ha attirato l’attenzione di artisti famosi come Carl Brave e ha partecipato, nel 2023, ad Amici. Le due artiste porteranno il loro brano che è un invito ad amare come e quando si vuole.

Sanremo 2025: ecco chi è Maria Tomba

Maria Tomba è stata la quarta artista scelta per Sanremo 2025. Si presenterà sul palco dell’Ariston con il suo brano Goodbye (voglio good vibes), un inno all’essere positivi e all’indipendenza. L’artista, nata a Verona nel 2002, ha cominciato a scrivere le sue canzoni a 14 anni. Nel 2023 ha partecipato a X Factor, entrando nella quadra di Fedez. Si è fatta notare sia per la sua voce che per il suo stile inconfondibile, tanto da conquistare Miss Keta, che ha duettato con lei in una delle serate finali del talent di Sky.

Sanremo 2025: ecco chi è Settembre

Settembre è il terzo artista che ha conquistato il Festival di Sanremo 2025 e questa sera porterà il suo brano Vertebre, un brano che racconta fragilità della sua generazione. Il vero nome dell’artista è Andrea Settembre ed è di Napoli. Nel 2011 ha partecipato al programma Io Canto mentre nel 2019 ha partecipato a The Voice of Italy. Nel 2023 è entrato a fare parte della squadra di Dargen D’Amico a X Factor.

Sanremo 2025: ecco chi è Alex Wyse

Alex Wyse è stato il secondo giovane artista a conquistare Sanremo 2025 con il brano Rockstar, una ballata che affronta temi esistenziali e relazionali ma anche un viaggio verso la libertà. Dopo essersi diplomato in Inghilterra, nel 2021 è stato concorrente di Amici, conquistando il quarto posto e distinguendosi grazie alle due doti interpretative e compositive.

