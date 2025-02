Sanremo 2025, Bianca Balti è la co-conduttrice della seconda serata: "Sono qui per celebrare la vita"

News VIP

Bianca Balti è la co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo e durante la conferenza stampa ha rivelato che intende portare sé stessa e non la sua malattia sul palco dell'Ariston.

Questa sera, mercoledì 12 febbraio, andrà in onda su Rai1 la Seconda Serata del Festival di Sanremo 2025: per questo secondo appuntamento della 75esima edizione ad affiancare Carlo Conti alla conduzione ci saranno Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Nel corso della conferenza stampa della seconda giornata, la top model si è detta entusiasta della sua presenza al Festival e ha ringraziato il conduttore per averla fortemente voluta sul palco dell'Ariston.

Sanremo 2025, Bianca Balti è entusiasta di essere al Festival: "Sono qui per celebrare la vita"

In occasione della nuova conferenza stampa per la seconda giornata della 75esima edizione del Festival di Sanremo, Carlo Conti ha presentato i suoi co-conduttori per la seconda serata. Ad affiancarlo sul palco dell'Ariston ci saranno la top model Bianca Balti, il comico Nino Frassica e il paroliere Cristiano Malgioglio. Per Bianca Balti questo Festival di Sanremo 2025 sarà "la celebrazione della vita": la top model sta affrontando da alcuni mesi delle terapie invasive per sconfiggere il cancro alle ovaie che le è stato diagnosticato lo scorso settembre e per lei poter salire sul palco dell'Ariston è un grande onore.

Al direttore artistico e conduttore Carlo Conti ha infatti rivolto i suoi ringraziamenti per averla voluta con sé a Sanremo 2025: "Che emozione, grazie Carlo, per avermi invitata a essere qua. Essere su questo palco, questa sera, mi fa sentire di nuovo bella, grazie ai tuoi occhi ho ritrovato il mio valore e che appartengo al palco dell'Ariston".

La modella ha voluto anche ribadire che la sua partecipazione al Festival di Sanremo sarà in qualità di top model, come professionista della moda e non come "malata di cancro". Ai giornalisti riuniti in sala stampa ha dichiarato: "Sono una professionista, sono qui come professionista, a indossare bei vestiti a fare competizione con Cristiano (Malgioglio ndr), ma non a parlare del dolore. Non perché in questi mesi il dolore non ci sia stato, ma perché volgio essere una celebrazione alla vita".

Sanremo 2025, Bianca Balti racconta delle difficoltà incontrate con i brand dopo la scoperta del cancro

In un recente post su Instagram, Bianca Balti aveva rivelato le difficoltà incontrate con i brand dopo la scoperta della sua malattia. La sua carriera di modella ha subito uno stop dovuto, oltre alle cure a cui si sta sottoponendo, anche alla decisione di diversi brand di non collaborare con lei per via della sua malattia.

"Fare la modella mi è capitato per caso. I clienti mi offrivano lavori e io accettavo o meno, in base alla mia creatività e al budget. Ha funzionato come una magia per quasi due decenni." ha rivelato, raccontando di aver avuto le prime difficoltà con l'arrivo della pandemia da Covid-19, ma che non erano nulla se paragonate a quella a cui è andata incontro con la scoperta del cancro alle ovaie. "Quando ho scoperto di avere il cancro, tutti sono diventati comprensibilmente restii a contattarmi per lavoro. Mi mandavano fiori e auguri, ma i brand hanno smesso di considerarmi una persona con cui lavorare".

Anche nel corso della conferenza stampa di Sanremo 2025, la modella è tornata a parlare delle difficoltà lavorative a cui è andata incontro, ringraziando Il Corriere della Sera per aver condiviso il post che conteneva il suo sfogo e ha aggiunto: "Quando mi sono ammalata i brand non mi hanno chiamata, non volevano disturbarmi, perché non sapevano che io fossi già pronta per lavorare, quello che ho scritto non è assolutamente una critica. Se sono qua, sono la prova che sono pronta a tornare a lavorare".

