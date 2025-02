Sanremo 2025: al Festival non solo musica ma anche Cinema e TV. Ecco le Fiction e i Film che saranno presentati nelle serate

Anticipazioni TV

Sanremo è il Festival della musica ma è anche specchio della cultura italiana. Carlo Conti e la sua squadra ci porteranno alla scoperta di nuovi film e delle nuove serie in uscita nelle settimane dopo il 75° Festival della Canzone Italiana. Ecco quali.

Ci aspettano 5 serate intense piene di sorprese e tanta musica. Manca poco all’inizio di Sanremo 2025 e al nostro viaggio nella cultura italiana e nelle grandi novità che ci aspettano nei prossimi mesi anzi nelle prossime settimane. Il 75° Festival della Canzone Italiana sarà infatti l’occasione di presentare alcuni nuovi progetti, in arrivo sulla TV ma anche al Cinema, tutti made in Italy. Ma scopriamo quali saranno e in quali serate potremmo godere del nostro mondo dello spettacolo.

Sanremo 2025: non solo musica ma anche Cinema

Il Festival di Sanremo è da sempre vetrina di nuovi progetti italiani. È ormai tradizione che nelle serate del Festival, tra gli ospiti sul palco o nelle prime file dell’Ariston, ci siano alcuni degli artisti impegnati in produzioni cinematografiche – e o televisive – in partenza dopo il Festival. A Sanremo 2025 avremo una seconda serata dedicata al nuovo film di Paolo Genovese, Follemente. In sala ci sarà il suo cast praticamente al completo; ci saranno infatti Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria.

FolleMente: Il Trailer Ufficiale del Film di Paolo Genovese - HD

Il film uscirà nelle sale il prossimo 20 febbraio 2025 e racconterà la storia di un primo appuntamento. Un classico scenario romantico si trasforma in un qualcosa di diverso perché, attraverso i pensieri dei protagonisti, si potranno vedere le diverse personalità che abitano la mente dei personaggi. Ogni aspetto della psiche, dalla razionalità alla follia, verrà analizzato. Il risultato? Un affascinante gioco psicologico, che ci farà capire i misteriosi meccanismi che ci portano ad agire.

Sanremo 2025: Oltre al cinema c’è la TV

Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2025 verranno presentati un film TV e due Fiction, tutte e tre presto in arrivo su Rai1.

Miss Fallaci, Miriam Leone è Oriana Fallaci nella serie TV evento

Partiamo con le Fiction e andiamo in ordine cronologico di uscita su Rai1. Miriam Leone, co-conduttrice del festival nella terza serata, presenterà il suo Miss Fallaci. La serie TV, presentata alla Festa del Cinema di Roma 2024, è un biopic e si basa su eventi raccontati personalmente dalla protagonista, Oriana Fallaci, ne I sette peccati di Hollywood e Penelope alla guerra. La serie si concentra su un periodo preciso della vita della giornalista e scrittrice, ovvero gli inizi della sua carriera, quando – lavorando per il giornale L’Europeo – sfidò apertamente il maschilismo del giornalismo, imponendosi affinché le giornaliste uscissero dagli argomenti come moda e gossip riservati alle signore. La Fiction sarà trasmessa per quattro prime serate a partire da martedì 18 febbraio 2025.

Belcanto, Vittoria Puccini e Carmine Recano raccontano una favola in lirica

Continuiamo con le serie TV in ordine di uscita. Il 24 febbraio 2025 arriverà invece Belcanto. La serie evento con Vittoria Puccini arriva dopo il successo de Il Conte di Montecristo, altra serie in costume. La Puccini sarà presente all’Ariston nella seconda serata di Sanremo 2025 e con lei ci saranno anche Carmine Recano e Giacomo Giorgio, suoi co-protagonisti. Belcanto è una favola che ci porta alla scoperta del canto lirico e di quel senso di libertà e rivincita che questo genere canoro ha sempre rappresentato. Le donne e la voglia di riscatto saranno le protagoniste di questo racconto che ci farà emozionare e cantare.

Champagne, Peppino di Capri in arrivo su Rai1

Parliamo di Film TV e scopriamo Champagne, il TV biopic, dedicato a Peppino di Capri. Come successo lo scorso anno con Califano, interpretato da Leo Gassmann – che noi abbiamo avuto il piacere di intervistare proprio a Sanremo 2024 – anche quest’anno nelle settimane dopo il Festival ci sarà spazio per raccontare un altro grande artista della canzone italiana, ovvero Peppino di Capri, che di Sanremo ne ha vinti due. A interpretare il grande cantante, che ha ricevuto il premio alla carriera – 70 anni - sul palco dell’Ariston nel 2023, sarà il talentuoso Francesco Del Gaudio. Il Film andrà in onda martedì 24 marzo 2025, in prima serata su Rai1.

Mare Fuori 5 e Imma Tataranni in arrivo a Marzo 2025

Nella terza e nella quinta serata di Sanremo 2025 ci sarà spazio per presentare la quinta stagione di Mare Fuori. È ormai tradizione sanremese presentare la serie TV di Rai2 tra le più amate degli ultimi anni. Sul palco dell’Ariston, giovedì 13 febbraio 2025, ci saranno alcuni dei ragazzi di Mare Fuori 5 - Maria Esposito, Giovanna Sannino, Domenico Cuomo, Giuseppe Pirozzi – che daranno ufficialmente il via al countdown per l’arrivo della nuova stagione, che arriverà in chiaro il 19 marzo 2025. Su RaiPlay arriveranno invece il 12 marzo 2025, con una settimana d’anticipo. Nell’ultima serata sarà invece ospite Vanessa Scalera, protagonista della quarta stagione di Imma Tataranni, in arrivo su Rai1 il 23 febbraio 2025.

Scopri qui tutte le news sul Festival di Sanremo.