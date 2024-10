Miss Fallaci: alla Festa del cinema di Roma nella sezione Freestyle presentata la serie biografica con Miriam Leone

Anticipazioni TV

Prodotta da Paramount e prossimamente sulla Rai, alla Festa del Cinema di Roma è stata presentata nella sezione Freestyle la serie Miss Fallaci, biopic di Luca Ribuoli sulla giornalista e scrittrice Oriana Fallaci con Miriam Leone.

Alla Festa del cinema di Roma, nella sezione Freestyle, è stata presentata la serie tv Miss Fallaci, prodotta da Paramount Television International Studios e Minerva Pictures, che arriverà in futuro sulla Rai. Come da titolo, si tratta di una biografia della giovane giornalista e futura scrittrice fiorentina Oriana Fallaci, costretta a farsi strada con le unghie e con i denti in un ambiente dominato da figure maschili. Nata a Firenze nel 1929, dove è morta per un cancro ai polmoni nel 2006, dopo esser tornata dall’America dove viveva, è stata una giovanissima staffetta partigiana e una donna indipendente, che ha vissuto una vita intensa e ha tenacemente difeso le proprie idee, anche quelle (parecchie) più controverse. A interpretare la coriacea Oriana, che non accetta un no come risposta, a costo di diventare antipatica, è Miriam Leone, che forse somiglia poco fisicamente alla controversa giornalista, ma si cala nella parte al punto da riprodurre il suo accento toscano. Al suo fianco Francesco Colella nel ruolo del direttore dell’Europeo, Leonardi Lidi in quello del vice Carlo Morganti, Giordano De Plano nel ruolo del padre, mentre Rosanna Gentili è la madre, Maurizio Lastrico il giornalista e compagno di Oriana Alfredo Pieroni, e Francesca Agostini nel ruolo dell’amica e traduttrice americana, Giovanna “Jo” Corsi.

Chi era Oriana Fallaci nel 1954-56

Nel 1954, Oriana Fallaci, che ha 25 anni e scrive fin da quando ne ha 17, arriva a L’Europeo, settimanale fondato da Arrigo Benedetti e diretto all’epoca da Michele Serra (ribattezzato nella serie Alfredo Battistini), dopo l’esperienza a Epoca sotto la guida dello zio Bruno Fallaci. Come è consuetudine all’epoca, le viene affidata la copertura del cinema e del costume, giudicati più adatti alle donne, mentre lei scalpita per passare alla politica (ci arriverà più avanti, incontrando i maggiori protagonisti della storia del secolo scorso) e considera una punizione occuparsi di argomenti che ritiene frivoli. Per ottenere quello che vuole, si propone per un’intervista all’elusiva Marilyn Monroe, che ha lasciato Hollywood per studiare recitazione all’Actors’ Studio di New York, in cerca di ruoli più stimolanti. In sei giorni nella Grande Mela, Oriana non riesce a rintracciarla, nonostante metta in moto mari e monti e diventi suo malgrado popolare presso i colleghi d’oltreoceano. Sull’esperienza scrive un articolo, che amplierà poi in seguito per il suo primo libro, pubblicato nel 1958, con la prefazione di Orson Welles, “I sette peccati di Hollywood”, dove racconta i successivi due anni passati nella città del cinema per eccellenza, cercando di intervistare i grandi divi. Il suo sguardo però è cinico e disilluso, le star le fanno più pena che ammirazione, terrorizzate come sono dalla stampa scandalistica e chiuse nella prigione di un’immagine da preservare a tutti i costi. Li chiama “manichini di cera”, forse memore dei personaggi che William Holden definiva così in Viale del tramonto ed è spietata nel descriverli fisicamente: più che dei ritratti, le sue sembrano caricature. Sono bellissime le ancora molto attuali le sue descrizioni della vita hollywoodiana e dell'ossessione per le star.

Miss Fallaci: le puntate e il cast tecnico

Miss Fallaci è una serie in 4 puntate (otto episodi), scritte da Viola Rispoli (Head Writer, episodi 1, 8), Tom Grieves (Head Writer, 3, 7), Laura Grimaldi (4, 6), Alice Urciuolo (5), Alessandra Gonnella (6), Miriam Leone (6), mentre Luca Ribuoli, head writer, dirige gli episodi dall’1 al 4, Alessandra Gonnella il 6 e Giacomo Martelli il 5, il 7 e l’8. Le parole che Oriana Fallaci pronuncia nella serie sono prese in gran parte dai suoi scritti ("I sette peccati di Hollywood" e "Penelope alla guerra") e gli autori hanno potuto contare sull’apporto del nipote della scrittrice, Edoardo Perazzi, oltre ad attingere alle lettere di Oriana Fallaci e Alfredo Pieroni. Una curiosità: tutte le location del film, quelle americane comprese, sono state interamente ricostruite a Roma, in una bella prova di scenografia di Paolo Bonfini. I costumi e il make up sono a cura rispettivamente di Eva Coen e Alessandro D’Anna.