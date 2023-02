Sanremo 2023, Quarta Serata dedicata alle Cover: Scaletta dei cantanti, duetti, brani e Ospiti di oggi

Anticipazioni TV

Quarta serata del Festival dedicata alle cover. Stasera, sul palco dell'Ariston, i cantanti in gara si esibiranno insieme ad altri artisti, chiamati da loro per interpretare grandi successi della musica italiana e internazionale. Ma scopriamo insieme quali saranno e chi saranno gli ospiti di oggi.

Quarta attesissima serata per Sanremo 2023. Questa sera, venerdì 10 febbraio 2023 alle ore 20.40 circa, appuntamento speciale con il 73° Festival della Canzone italiana con le Cover. I 28 cantanti in gara, dopo le prime tre serate di presentazione dei loro brani, si prenderanno una piccola pausa dalla loro canzone, per salire sul palco dell'Ariston e cantare altri grandi successi della canzone italiana e internazionale. A guidare questo nuovo appuntamento con il Festival saranno Amadeus e Gianni Morandi, al timone per tutte le serate, e Chiara Francini, co-conduttrice di oggi. Ma vediamo insieme tutto quello che succederà stasera, quali cover e quali duetti ci saranno e quali ospiti ci faranno compagnia.

Sanremo 2023: la Quarta Serata del Festival è dedicata alle Cover

Dopo tre serate impegnate per presentare i propri brani in gara, i 28 protagonisti di Sanremo 2023, saliranno sul palco dell'Ariston con le cover. Insieme a loro altrettanti grandi artisti, pronti ad accompagnarli in questa quarta serata, che si preannuncia ricchissima di ospiti e – per la felicità di Ciuri-Fiorello – lunghissima. È ormai consuetudine da diversi anni che una delle serate del Festival sia dedicata ai duetti e anche quest'anno assisteremo a uno spettacolo musicale, fatto di grandi ospiti e di grandi voci. A condurci, durante l'appuntamento di stasera, oltre ad Amadeus e Gianni Morandi, ci sarà Chiara Francini. L'attrice affiancherà i due matador con un monologo dedicato al suo percorso di crescita personale.

Sanremo 2023: il cast di Mare Fuori 3 ospite della Quarta Serata

La quarta serata di Sanremo 2023 sarà ricchissima di ospiti. Oltre agli artisti che affiancheranno i cantanti in gara per realizzare insieme le cover, sul palco di Sanremo salirà il cast di Mare Fuori 3. I ragazzi, protagonisti della Fiction di Rai2 che sta conquistando un pubblico sempre più giovane, canteranno la sigla ufficiale della serie tv, che arriverà in chiaro il 15 febbraio 2023.

La partecipazione di Peppino di Capri è prevista entro la prima ora del festival. Il cantante riceverà il premio alla carriera. Gianni Morandi invece ricorderà Lucio Dalla. Dalla nave di Sanremo ci sarà il gruppo Takagi & Ketra mentre sul Suzuki Stage, in Piazza Colombo il duo La Rappresentante di lista.

Sanremo 2023: ecco la scaletta della Quarta Serata quella delle Cover

Scopriamo insieme quali saranno i duetti e le cover di stasera. Ecco la scaletta in ordine di uscita:

Ariete & Sangiovanni - Centro di gravità permanente (Franco Battiato) Will & Michele Zarrillo - Cinque giorni (Michele Zarrillo) Elodie & BigMama - American woman (Lenny Kravitz) Olly & Lorella Cuccarini - La notte vola (Lorella Cuccarini) Ultimo & Eros Ramazzotti - Medley di Eros Ramazzotti Lazza & Emma & Laura Marzadori - La fine (Nesli, reinterpretata da Tiziano Ferro) Tananai & Don Joe & Biagio Antonacci - Vorrei cantare come Biagio (Simone Cristicchi) Shari & Salmo - Medley di Zucchero Hai scelto il diavolo in me Gianluca Grignani & Arisa - Destinazione paradiso (Gianluca Grignani) Leo Gassmann & Edoardo Bennato & Quartetto Flegreo - Medley di Edoardo Bennato Articolo 31 & Fedez - Medley Articolo 31 Giorgia & Elisa - Luce (Tramonti a nord est) (Elisa) / Di sole e d'azzurro (Giorgia) Colapesce Dimartino & Carla Bruni - Azzurro (Adriano Celentano) I Cugini di Campagna & Paolo Vallesi - La forza della vita (Paolo Vallesi) / Anima mia (I Cugini di Campagna) Marco Mengoni & Kingdom Choir - Let it be (The Beatles) Gianmaria & Manuel Agnelli - Quello che non c'è (Afterhours) Mr. Rain & Fasma - Qualcosa di grande (Cesare Cremonini) Madame & Izi - Via del campo (Fabrizio De Andrè) Coma_Cose & Baustelle - Sarà perché ti amo (Ricchi e Poveri) Rosa Chemical & Rose Villain – America (Gianna Nannini) Modà & Le Vibrazioni - Vieni da me (Le Vibrazioni) Levante & Renzo Rubino - Vivere (Vasco Rossi) Anna Oxa & Iljard Shaba - Un'emozione da poco (Anna Oxa) Sethu & Bnkr44 - Charlie fa surf (Baustelle) LDA & Alex Britti - Oggi sono io (Alex Britti) Mara Sattei & Noemi - L'amour toujours (Gigi D'Agostino) Paola & Chiara & Merk & Kremont - Medley di Paola & Chiara Colla Zio & Ditonellapiaga – Salirò (Daniele Silvestri)

La votazione questa sera avverrà con un sistema misto così diviso: il Televoto avrà un peso del 34%, i giornalisti del 33% e la Demoscopica del 33%.

Sanremo 2023 va in onda dal 7 all'11 febbraio 2023 in prima serata su Rai1.