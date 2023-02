Sanremo 2023: Mengoni vince la Quarta Serata quella delle Cover e rimane in testa alla Classifica Generale

Anticipazioni TV

La Quarta e Penultima serata del 73° Festival di Sanremo 2023 è stata intensa. Ma vediamo insieme cosa è successo ieri sera e scopriamo insieme la classifica generale dei cantanti in gara da cui si partirà domani, per l'ultima serata.

Quarta serata di Sanremo 2023 all’insegna delle cover, dei duetti e di connubi musicali da brivido. Ieri sera, venerdì 10 febbraio 2023, sul palco dell’Ariston si è cantato, ballato e provato forti emozioni. Lo spettacolo, condotto da Amadeus, Gianni Morandi e Chiara Francini, co-conduttrice della serata – bellissima in Moschino - è stato intenso e travolgente con vere e proprie lezioni di talento e di Musica, con la m maiuscola. E tutto è filato liscio o quasi…

Sanremo 2023: la Quarta Serata delle Cover infiamma il 73° Festival di Sanremo

La serata delle cover, dal momento della sua istituzione, ha sempre infiammato il Festival di Sanremo e quest’anno le attese non sono state deluse, anzi. Il fuoco che si è acceso sul palco dell’Ariston rimarrà tra le pagine della nostra memoria e della memoria musicale del Festival. Merito del duetto strepitoso, da brividi, di Giorgia ed Elisa ma anche della grande interpretazione di Let it be di Marco Mengoni insieme al coro gospel Kingdom Choir. Per non parlare della voce imperiosa, potente di Anna Oxa, che si è esibita con uno dei suoi più grandi successi, Un’emozione da poco. Non è passato poi inosservato l’omaggio di Mara Sattei, insieme a Noemi, a Gigi D’agostino – colpito purtroppo da un grave male - con L'amour toujours. Ma questi sono solo degli esempi dei grandi duetti e dei meravigliosi connubi musicali - dove i violini l’hanno fatta da padrone - che ci hanno incantato in un venerdì sera di febbraio. Commuovente invece il premio alla carriera a Peppino di Capri e l’omaggio di Gianni Morandi a Lucio Dalla. Uniche pecche, se così si possono definire, gli “intoppi” nell’esibizione di Gianluca Grignani e Arisa ma forse da due artisti così particolari ci si doveva aspettare di tutto. Nota di merito alle anche di DJ Jad. Il tranqui funky slega ancora i legamenti!

Sanremo 2023: la Top Five delle Cover dopo la Quarta Serata

Marco Mengoni si aggiudica la serata delle cover e porta a casa un altro premio dal Festival di Sanremo. Scopriamo insieme la top five di serata stilata dopo le esibizioni delle cover:

Marco Mengoni & Kingdom Choir - Let it be (The Beatles Ultimo & Eros Ramazzotti - Medley di Eros Ramazzotti Lazza & Emma & Laura Marzadori - La fine (Nesli, reinterpretata da Tiziano Ferro) Giorgia & Elisa - Luce (Tramonti a nord est) (Elisa) / Di sole e d'azzurro (Giorgia) Mr. Rain & Fasma - Qualcosa di grande (Cesare Cremonini)

Sanremo 2023: la Classifica Generale dopo la Quarta Serata del Festival

Ma scopriamo anche la Classifica Generale da cui si partirà domani sera, per l'ultima serata del 73° Festival di Sanremo 2023.

Marco Mengoni - Due vite Ultimo - Alba Lazza - Cenere Mr. Rain - Supereroi Giorgia - Parole dette male Tananai - Tango Madame - Il bene nel male Rosa Chemical - Made in Italy Elodie - Due Colapesce e Dimartino - Splash Gianluca Grignani - Le parole che non ti ho detto Coma_Cose - L’addio Modà - Lasciami Articolo 31 - Un bel viaggio LDA - Se poi domani Leo Gassman - Terzo cuore Paola & Chiara - Furore Ariete - Mare di guai Mara Sattei - Duemilaminuti Colla Zio - Non mi va gIANMARIA - Mostro Cugini di campagna - Lettera 22 Levante - Vivo Olly - Polvere Anna Oxa - Sali Will - Stupido Shari - Egoista Sethu - Cause perse

Sanremo 2023 va in onda dal 7 all'11 febbraio 2023 in prima serata su Rai1.