Sanremo 2023, da Stasera su Rai1: Ecco la Scaletta dei cantanti in gara e gli Ospiti della Prima Serata del 73° Festival

Parte stasera il 73° Festival di Sanremo. Vediamo insieme tutte le novità, scopriamo chi saranno gli ospiti e i brani in gara nella Prima Serata di Sanremo 2023, in onda su Rai1.

L'attesa è finita. Da stasera, martedì 7 febbraio 2023, dalle ore 20.40 su Rai1, comincia la 73esima edizione del Festival di Sanremo. La prima serata di oggi inaugura una nuova avventura di Amadeus sul palco del Teatro Ariston. Per il quarto anno consecutivo, il conduttore di Ravenna è stato scelto come direttore artistico della competizione canora italiana, più attesa dell'anno. Per Sanremo 2023 sarà affiancato da Gianni Morandi come co-conduttore di tutte le serate del Festival, che andrà in onda da oggi a sabato 11 febbraio 2023 e che festeggerà i vent'anni dell'orchestra di Sanremo. Durante tutto il Festival la banda streaming di Rai1 è stata resa libera per un Sanremo all'insegna dell'inclusività.

A dare una mano al matador Amadeus ci saranno anche Chiara Ferragni, co-conduttrice per la prima e ultima serata del Festival; Francesca Fagnani per la seconda serata, Paola Egonu per la terza e Chiara Francini per la quarta. Non mancheranno i collegamenti dalla Nave di Sanremo e, novità di quest'anno, anche dalla piazza della città, dal Suzuki Stage in Piazza Colombo, dove ogni serata si daranno il cambio personaggi dello spettacolo e della canzone.

Sanremo 2023: comincia la sfida canora del 73° Festival di Sanremo

Saranno cinque giorni di grande musica e il Teatro Ariston si colorerà di musica e dei profumi dei magnifici fiori della città di Sanremo. L'edizione di quest'anno, quella dei grandi ritorni e dei suoni anni '90, vedrà avvicendarsi grandi artisti, in gara con i loro brani, affiancati dalle sei novità, provenienti da Sanremo Giovani. E come ogni anno, sul palco arriveranno anche grandi artisti internazionali, che con le loro esibizioni renderanno ancora più magica la competizione canora italiana, più amata e attesa. Durante le serate dal 7 all'11 febbraio 2023 vedremo arrivare nomi come i Black Eyed Peas e i Depeche Mode ma non mancheranno anche i protagonisti delle fiction Rai come Elena Sofia Ricci, Francesco Arca, Luisa Ranieri e il cast di Mare fuori, pronto a cantare la sigla della serie che arriverà il 15 febbraio prossimo su Rai2 ma che è già disponibile, per i primi sei episodi dal 1° febbraio sulla piattaforma RaiPlay. Ma entriamo nel vivo di questo Sanremo 2023 e scopriamo cosa succederà nella prima serata, in onda stasera.

Sanremo 2023, Prima Serata: Conduttori e Ospiti della serata inaugurale del Festival di Sanremo con Sergio Mattarella e Roberto Benigni

Mancano poche ore alla prima serata di Sanremo 2023. L'emozione è tanta e le aspettative sono alte. Per Amadeus è il quarto anno consecutivo sul palco dell'Ariston come direttore artistico, a conferma della grande fiducia riposta in lui. A fargli compagnia, come ormai ben noto, e a supportarlo in questo viaggio – preceduto da una grande maratona – ci sarà Gianni Morandi. Questa sera, con loro, ci sarà anche Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale, icona della made in Italy, scenderà le ostiche scale del Festival per due serate, quella di oggi e l'ultima e nella serata di oggi è previsto un suo monologo. Per la prima volta nella storia del Festival, stasera al Teatro Ariston, in sala, ci sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sarà occasione per festeggiare il 75esimo anno per la Costituzione Italiana. Con lui e con noi anche Roberto Benigni, con un monologo sulla Costituzione.

Gli ospiti d'onore di oggi saranno i campioni in carica, Mahmood e Blanco, vincitori della 72esima edizione del Festival. I due apriranno le danze con Brividi, il brano con cui hanno conquistato il primo premio. In seguito Blanco si esibirà da solo, presentando il suo ultimo singolo, L'isola delle rose.

Elena Sofia Ricci presenta Fiori sopra l'Inferno nella Prima Serata di Sanremo 2023

La prima serata del Festival di Sanremo 2023 sarà però anche l'occasione di presentare alcune tra le Fiction più attese della stagione autunnale della Rai. Oggi sul palco ci sarà Elena Sofia Ricci, che dopo aver lasciato il suo ruolo di Suor Angela in Che Dio ci Aiuti – la settima stagione è attualmente in onda su Rai1 e si fermerà per una settimana, per dare spazio alla terza serata del Festival – l'attrice presenterà il suo nuovo grande lavoro. Da lunedì 13 febbraio 2023 la vedremo in Fiori sopra l'inferno, nel ruolo del commissario di Polizia Teresa Battaglia, esperta di profilazione. Il suo sarà un personaggio femminile complesso e contraddittorio in una serie thriller di tre serate, ambientata in uno splendido paesino delle Dolomiti friulane.

Gli altri grandi ospiti della Prima Serata di Sanremo 2023 e Piero Pelù sul terzo palco del Festival

Non ci sarà solo fiction ma ancora tanta musica. Sul palco stasera ci saranno i Pooh, nella formazione con Riccardo Fogli ma orfani di Stefano D'Orazio, che ci ha lasciati nel 2020. Sullo stage Suzuki, il terzo palco di Sanremo 2023 in Piazza Colombo suoneranno le note di Piero Pelù, artista molto atteso e che darà il via a una serie di concerti collaterali alle serate del Festival. E ancora, sulla nave di Sanremo, la Costa Smeralda, ci sarà il rapper sardo Salmo. Con lui le onde balleranno per "novanta minuti di applausi". Tornando sulla terra ferma e all'Ariston, Gianni Morandi omaggerà il grande Lucio Battisti.

Sanremo 2023: la scaletta e i brani in gara nella Prima Serata del 73° Festival di Sanremo

Nella prima serata di Sanremo 2023 si esibiranno i cosiddetti big. Salirà sul palco la metà esatta degli artisti in gara. I brani verranno ascoltati e votati dai giornalisti accreditati al Festival, divisi equamente in tre componenti: carta stampata, radio e web. Non ci sarà Televoto e alla fine della serata verrà stilata una classifica provvisoria. Ma ecco la scaletta di oggi, 7 febbraio 2023:

Anna Oxa - Sali (Canto dell'anima)

- Sali (Canto dell'anima) Gianmaria - Mostro

- Mostro Mr. Rain - Supereroi

- Supereroi Marco Mengoni - Due vite

- Due vite Ariete - Mare di guai

- Mare di guai Ultimo - Alba

- Alba Coma_Cose - L'addio

- L'addio Elodie - Due

- Due Leo Gassmann - Terzo cuore

- Terzo cuore I Cugini di Campagna - Lettera 22

- Lettera 22 Gianluca Grignani - Quando ti manca il fiato

- Quando ti manca il fiato Olly - Polvere

- Polvere Colla Zio - Non mi va

- Non mi va Mara Sattei - Duemilaminuti

Novità di quest'anno è che alla fine della serata sarà stilata una classifica ulteriore con le cinque canzoni più ascoltate e in testa. In questa nuova edizione, saranno cinque i finalisti e il sabato si esibiranno nuovamente, per scoprire chi sarà poi il vincitore.

Sanremo 2023 va in onda dal 7 all'11 febbraio 2023 in prima serata su Rai1.