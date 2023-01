Che Dio ci aiuti: l'addio di Elena Sofia Ricci, che presenta la Settima Stagione e passa il testimone a Francesca Chillemi

Anticipazioni TV

È stata presentata a Roma la settima stagione di Che Dio ci aiuti, che prenderà il via il 12 gennaio. Elena Sofia Ricci, commossa, ha dato l’addio alla fiction, mentre Francesca Chillemi ha parlato di Azzurra. Fra i nuovi personaggi ci sarà Suor Teresa, che ha il volto di Fiorenza Pieri.

Tutto è pronto per la settima stagione di Che Dio ci aiuti, che, nel panorama delle fiction e delle serie italiane della Rai è certamente da considerarsi un prodotto sopraffino se non il top di gamma. Così almeno sostiene il direttore di Rai Fiction Maria Pia Ammirati, che parla per prima durante la conferenza stampa della fiction nella quale Elena Sofia Ricci ha magistralmente interpretato Suor Angela, monaca sui generis con un passato criminale comprensivo di un periodo dietro le sbarre.

La settima stagione di Che Dio ci aiuti comincerà giovedì 12 gennaio con la Prima Puntata, a cui ne seguiranno, sempre il giovedì, altre 9. Ogni puntata sarà composta da 2 episodi e Suor Angela farà semplicemente capolino, e questo perché Elena Sofia Ricci ha scelto di abbandonare il nido, nonostante il suo amore per un progetto che dura da 12 anni.

Com’è naturale, in Dio ci aiuti arriveranno nuovi personaggi: da Suor Teresa, che viene da Parigi, dove ha insegnato Teologia, a Sara, che è un’estetista cresciuta nella borgata romana che si veste in maniera provocante ed è sempre curatissima. Ci saranno anche la neo-laureata alla Bocconi Sara, tutta perfettina e che sembra nascondere qualcosa, e Cate, una ragazza che sogna di andare a New York e sfondare a Broadway.

Per la Ammirati, il grande pregio di Che Dio ci aiuti è il modo in cui affronta il tema della famiglia, che poi è la famiglia allargata e inclusiva del convento gestito da Suor Angela. Si tratta di una famiglia lontana da quella del Mulino Bianco, ma con i suoi pregi e i suoi difetti, perché se Che Dio ci aiuti è una favola, è comunque una favola calata nel reale. A funzionare sono anche la leggerezza di racconto e l’ironia delle due protagoniste (Suor Angela e Azzurra).

Il produttore Luca Bernabei (di Lux Vide) definisce invece la fiction "una carezza per l'anima in questi tempi in cui di carezze ne riceviamo ben poche". E a proposito di Elena Sofia Ricci ci tiene a spiegare: "Elena ha portato la sua dolcezza, la sua ironia a Suor Angela".

Elena Sofia Ricci è naturalmente la star della giornata, ma c'è un po’ di malinconia nell'aria, perché il testimone di personaggio principale passerà ad Azzurra. "Suor Angela quest’anno aveva due cose da fare" - spiega la Ricci - "per cui ci sarà un pochino meno, ma io amo talmente tanto Che Dio ci Aiuti che non so cosa accadrà realmente in futuro, perché ogni tanto i fatti delle mie ragazze io me li vorrò andare a fare. Nella settima stagione Suor Angela combina qualche casino dei suoi, e questo fa sì che venga rispedita in carcere, da dove è venuta. Le viene affidato il compito di aiutare le neo-mamme del carcere".

Poi Elena Sofia parla di Francesca Chillemi (Azzurra): "Sono contenta di aver lasciato un po’ di spazio a Francesca Chillemi, perché adesso è veramente in grado di portare la fiaccola lassù e accenderla. Ero in giuria la sera in cui questa ragazza è stata eletta Miss Italia, l'ho anche votata, ma lei in questi anni è diventata sempre più bella dentro e fuori, è diventata una mamma e una donna con una grande sensibilità e un grande cuore".

Avendo interpretato Suor Angela in ben 132 episodi, Elena Sofia Ricci la conosce bene, ed è naturalmente consapevole della forza di Che Dio ci aiuti, che ha molto a che vedere con le donne: "C'è una grande attenzione al femminile ormai da tanti anni. Moltissimi casi al femminile sono stati raccontati e, in un cinema e una tv che hanno dato molto spazio agli uomini (e quindi agli attori), è prodigioso che a noi ragazze sia stata data la possibilità di interpretare ruoli di spessore. Siamo forti noi donne, diciamocelo, quindi grazie per averci dato voce. L'altro aspetto che mi preme sottolineare è che, oltre alla commedia e oltre al dramma umano, in questa serie c'è spazio per l'aspetto spirituale, e infatti ciò che ci ha fatto amare Suor Angela sono i suoi dialoghi con Cristo, con il suo sposo, con Dio. Sono memorabili e, alla fine di ogni puntata, ci gettano in un mare di interrogativi a cui a volte abbiamo trovato una risposta. Che Dio ci aiuti è un po’ un ansiolitico: la gente torna a casa stressata in un'epoca difficile e ride, piange e riflette con Suor Angela".

La palla passa poi a Francesca Chillemi, entrata quasi in sordina nella fiction e ora nuovo personaggio principale di Che Dio ci aiuti. "Quando è arrivata al convento" - spiega l'attrice - "Azzurra era una squinternata fashion victim, una scalmanata totale, perché nessuno le aveva insegnato ad essere amata e ad amare, e l'amore lei lo ha scoperto nel convento. Non tutti nasciamo con le stesse possibilità, anche dal punto di vista affettivo, per esempio c’è chi ha avuto una famiglia unita e chi no. Che Dio ci aiuti ci dà la speranza di poterla trovare, costruire. In queste 7 stagioni Azzurra ha affrontato questo percorso e questa crescita proprio perché questa opportunità le è stata offerta da tutte le persone con cui è entrata in contatto. E’ come se avesse vinto alla lotteria. Che Dio ci aiuti mi ha davvero scaldato il cuore. Quest’anno è stato emozionatissimo per me, e sono felice che il passaggio di testimone sia avvenuto in modo naturale. Ti ringrazio, Sofia, ti voglio bene, lo sai, e voglio bene anche a te, Valeria. Suor Costanza è il personaggio che tutti vorremmo nelle nostre case".

La Valeria a cui si riferisce Francesca Chillemi è Valeria Fabrizi, volto noto del cinema e della televisione fin dagli anni '50 e moglie di Tata Giacobetti, che era uno dei componenti del Quartetto Cetra. Chiamata in causa, l’attrice scherza sul ruolo di Suor Costanza: "Io non vedo mai la mia foto, e allora mi chiedo: ma esiste Suor Costanza? Io da mo' che ce sto, ecco, vedo una fotina! Merito di più dopo tanto tempo, ma ormai sono in autorimessa. Suor Costanza è un personaggio sempre uguale, esiste, è impicciona, è buona, affettuosa, brontolona. E’ importante per me Suor Costanza, perché nel personaggio ho messo molto di me stessa. Io la mattina esco di casa e divento Suor Costanza. Grazie a lei mi sento rinata, perché a 86 anni ancora mi fanno lavorare”.

Fra i nuovi personaggi della settima stagione di Che Dio ci aiuti c’è dunque Suor Teresa. A presentarla alla stampa è Fiorenza Pieri che la interpreta: "Ho un compito abbastanza difficile in questa serie, o meglio questa è la percezione che ho avuto nel momento in cui mi è stato affidato il ruolo di Suor Teresa. Oltre alla grande felicità di essere parte del cast di questa serie che ho sempre seguito come spettatrice, mi spaventava dover entrare come suora, perché in questa serie la suora è Suor Angela. Poi c'è Suor Costanza. Io non prendo il posto di nessuno, ovviamente, ma entro come nuovo elemento, e mi ha divertito essere antipatica, almeno all'inizio, perché il mio personaggio si è costruito un'armatura per tenere a distanza una serie di cose che ha subito. E’ stato bello entrare in conflitto con Azzurra. Purtroppo ho potuto lavorare poco con Elena Sofia, ma sono stata felice di incontrarla sul set. Sono molto contenta del rapporto che ho creato con Francesca. Veniamo da mondi diversi e al principio ci siamo guardate da lontano. Piano piano ci siamo avvicinate e ho trovato un bellissimo gioco scenico con lei. Ho trovato una professionista molto capace e con un linguaggio così spontaneo che mi ha permesso di sciogliere un po’ l’imbarazzo che avevo sulle prime".

Le ultime domande della conferenza stampa sono per Elena Sofia Ricci, che ci tiene a dire che il grande protagonista di Che Dio ci aiuti è l'amore, declinato in mille forme diverse. L'attrice, poi, spiega meglio le ragioni del suo addio alla fiction: "Io non ho mai fatto una serie per più di tre o quattro stagioni perché sono allergica alla ripetitività. Devo continuamente, mettermi in discussione, alzare l’asticella, crescere, costruire nuovi personaggi. Facevo davvero fatica a separarmi da Suor Angela perché la amo troppo e la amo tuttora, quindi ci ricascavo come i tossici. Suor Angela mi è entrata subito nel cuore, è un po’ speciale. Ma volevo tornare in teatro".

I fan di Che Dio ci aiuti soffriranno nel leggere queste parole. Vogliamo consolarli spiegando che non tutto è perduto e che magari, fra qualche anno, Elena Sofia Ricci sarà di nuovo Suor Angela. Nemmeno lei esclude il ritorno, e infatti ci ha tenuto a dire: "Il mio psichiatra mi ripete spesso: la parola fine nella vita si può mettere e si può togliere, si può rimettere e si può ritogliere, solo quando non c’è più la vita non si può più togliere".

L’appuntamento con la settima stagione di Che Dio ci aiuti, come già detto, è per giovedì 12 gennaio in Prima Serata su Rai1. Non perdete la Prima Puntata