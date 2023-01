Mare Fuori 3: la sfida di diventare adulti, amori appassionati e nuovi personaggi nella nuova Stagione della Fiction

Anticipazioni TV

Presentata oggi la nuova stagione di Mare Fuori. La Fiction di Rai2 tornerà a farci compagnia a febbraio con tante novità e nuovi personaggi. Filo conduttore della Terza Stagione sarà l'amore appassionato, quello che regola la vita di tutti e che accompagnerà i protagonisti alla scoperta della libertà nel mondo degli adulti.

È stata presentata stamattina la Terza Stagione di Mare Fuori. Dopo il grande successo della scorsa stagione, che ha saputo catturare un pubblico molto giovane, la Fiction in onda su Rai2 tornerà a raccontare le storie di quei “ragazzi interrotti”, che devono e vogliono trovare la loro strada nel mondo, attraversando il loro mare interiore in tempesta. La serie, diretta da Ivan Silvestrini, continuerà il viaggio intrapreso nel 2020 e sarà sempre quel racconto polifonico, dove tutte le voci dei giovani in difficoltà e alla ricerca di riscatto, vengono e devono essere ascoltate. Ed è proprio la polifonica, uno dei motivi che rendono Mare Fuori uno dei prodotti Rai più riusciti degli ultimi tempi. Una storia corale e nello stesso individuale che racconta la realtà così com'è senza essere addolcita e favoleggiata e che stupisce, sconvolge e fa riflettere per la sua aderenza alla realtà.

Le nuove puntate della Fiction di Rai2 ci faranno compagnia in prima serata dal 15 febbraio 2023 ma, prima grande novità di quest'anno, saranno già disponibili in esclusiva su RaiPlay a partire da mercoledì 1° febbraio 2023.

Mare Fuori 3: la nuova stagione alla scoperta della vita adulta e dall'amore appassionato

La terza stagione della Fiction ci riporterà all'IPM di Napoli, dove tutti i nostri protagonisti dovranno affrontare le nuove sfide che la vita adulta sta per piazzar loro davanti. Entrare nel mondo degli adulti è essa stessa una sfida, forse la più importante che fino a ora hanno dovuto affrontare. Si perché quel senso di libertà, lungamente rincorso e ancora non del tutto raggiunto, sembrerà ancora più lontano. Raggiungere la libertà per Carmine, Filippo, Naditza, Edoardo, Pino, Mimmo, Kubra, Gemma, Silvia e per tutti gli altri, significherà ora sapersi ritagliare un posto nel mondo, quello che li aspetta fuori ma anche quello che dovranno creare dentro di sé. La vita adulta li costringerà infatti a rompere i loro limiti, a superare convinzioni e idee fino a ora date per certe ma anche a fare i conti con restrizioni e nuovi ostacoli da superare per vincere le paure di una gioventù che ancora puzza di bruciato. Ad aiutarli, oltre ai loro educatori, ci sarà l'amore. La scoperta di questo sentimento, puro e appassionato, sarà il filo conduttore di tutta la nuova stagione e non sarà un amore qualunque ma un amore fatto di passione, che li travolgerà come le onde impetuose del mare là fuori.

Mare Fuori 3: nuovi e vecchi personaggi alla ricerca di se stessi

Le nuove puntate di Mare Fuori riprenderanno dalla fuga d'amore di Naditza e Filippo e dal ritorno in carcere di Carmine. Nella nuova stagione della Fiction a fare compagnia ai “vecchi personaggi”, ci saranno delle new entry. Scopriamole insieme e vediamo cosa succederà alle nostre vecchie conoscenze.

I vecchi personaggi: ecco cosa succederà in Mare Fuori 3

Vecchi personaggi ma nuove sfide in arrivo soprattutto per Carmine, Massimo, Naditza, Filippo ed Edoardo.

Carmine affronterà una nuova fase della sua vita , quella del perdono . Dopo la spirale di violenza che lo aveva travolto nella scorsa stagione, a causa della morte di Nina, il ragazzo abbandonerà per sempre il desiderio di vendetta e comincerà un percorso di vera redenzione. Non solo perdonerà l'assassino di sua moglie ma capirà che il solo modo di cambiare è quello di non alimentare l'odio. Questo nuovo atteggiamento, già vivo nella seconda stagione, lo porterà ad avere fiducia negli altri, ma non sempre verrà ripagato per questa sua nuova vita;

Mare Fuori3: in arrivo nuovi personaggi, scopriamo chi sono

Nuove storie, nuovi racconti e nuovi personaggi ci faranno compagnia nella terza stagione di Mare Fuori. Scopriamo le novità:

Raffaele Di Meo detto Micciarella interpretato da Giuseppe Pirozzi , è un ragazzo di 15 anni vissuti pericolosamente. Sua madre è una tossicodipendente che sembra non essere in grado di occuparsi né di lui né di suo fratello Luigi, che ammira con tutto se stesso e che oltre a essere un amico e un complice, è sempre stato una figura paterna;

interpretata da Maria Esposito, è che entra nell’IPM con il preciso scopo di per . Sofia Durante interpretata da Lucrezia Guidone, è la nuova educatrice dell'IPM. Sin da subito mostra un atteggiamento duro e giudicante. Paola e Massimo entrano nel suo mirino e sembra proprio che non aspetti altro che facciano un passo falso. Nessuno riesce a stabilire un buon rapporto con lei, né i ragazzi, né gli adulti. Neppure il paziente Beppe sembra avere chance.

Mare Fuori: in arrivo altre stagioni

Durante la conferenza stampa è emerso il futuro di Mare Fuori. La polifonia che ha da sempre caratterizzato la Fiction e il grande successo di pubblico soprattutto giovanile, assicurano alla serie il rinnovo per un'altra stagione, la quarta, e si è accennato addirittura a una quinta. Tutto questo è sintomo di un investimento chiaro e definito che la Rai intende fare in questi anni; un investimento sui giovani, sul loro mondo, sul loro modo di pensare e sui loro desideri, che ha trovato in RaiPlay, in questi anni, un valido alleato e un banco di prova, che ha saputo collezionare grande entusiasmo da questa grossa e importante fetta di pubblico italiano.