Sanremo 2022, vincono Mahmood e Blanco con ''Brividi''

La settantaduesima edizione del Festival di Sanremo ha visto trionfare Mahmood e Blanco, che si aggiudicano la vittoria finale.

Si conclude con la vittoria di Mahmood e Blanco, la settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. Un’edizione che ha stabilito un record strabiliante in termini di ascolti, grazie al matador Amadeus che ha condotto con eleganza e brio le cinque serate dedicata alla kermesse canora d’Italia, e alle cinque co-conduttrici che si sono alternate sul palco dell'Ariston.

Sanremo 2022: Mahmood e Blanco conquistano l'Ariston

La settantaduesima edizione del Festival di Sanremo è giunta al termine. Amadeus può ritenersi soddisfatto del risultato ottenuto, ripagato da indici di share stellari che non si toccavano dal 1995, e dal grandissimo entusiasmo mostrato dal popolo del web, che ha mandato in trend il Festival per cinque serate di fila complice il divertimento legato al Fantasanremo.

Sul palco si sono alternati 25 cantanti provenienti da generazioni, scuole artistiche e mondi differenti, che hanno portato la loro anima sul palco dell’Ariston. Al termine della competizione, dopo i successi ottenuti durante le esibizioni giudicate dalla giuria demoscopica e quelle votate dal pubblico da casa, i vincitori sono Mahmood e Blanco con "Brividi". Si piazza la secondo posto in classifica Elisa con “O forse sei tu”, mentre al terzo posto Gianni Morandi con “Apri tutte le porte”.

