Ritorno a Las Sabinas: La Soap pronta a partire. Ecco le anticipazioni dal 19 al 23 maggio 2025

Ritorno a Las Sabinas comincia il 19 maggio 2025. Scopriamo insieme cosa vedremo nelle puntate in onda dal lunedì al venerdì nella quarta settimana di maggio 2025.

Ci siamo e stavolta sembra davvero ufficiale. Ritorno a Las Sabinas sta per cominciare e prenderà il via lunedì 19 maggio 2025. La Soap Opera che sostituirà Il Paradiso delle Signore dalla prossima settimana sino a fine agosto (presumibilmente) avrebbe dovuto iniziare il 5 maggio 2025 ma a causa dei cambi di palinsesto la storia delle sorelle Molina è slittata nella quarta settimana del mese dei fiori e della primavera.

Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi che saranno trasmessi da lunedì 19 maggio a venerdì 23 maggio alle ore 16.00 su Rai1, salvo modifiche alla programmazione.

Ritorno a Las Sabinas dal 19 al 23 maggio 2025: ecco cosa succederà nelle puntate della Soap di Rai1

Lunedì 19 maggio 2025

Gracia e Paloma sono costrette a tornare a Manterana, il loro paesino, per correre in aiuto del loro padre, Don Emilio, che non riesce più a gestire la tenuta di famiglia, Las Sabinas. Per le due sorelle, lontane da anni, è il momento di rivedersi ma anche di fare i conti con ricordi dolorosi e fantasmi del passato così come di rivedere vecchi amori. Miguel, innamorato di Gracia ai tempi della loro gioventù, è ora fidanzato con Esther, la figlia di Donna Paca Utrera, una ricca proprietaria terriera senza scrupoli.

Martedì 20 maggio 2025

Gracia e Miguel si rivedono dopo tanti anni e purtroppo si rendono conto che i ricordi e i loro sentimenti non sono mai svaniti. Gracia però non può lasciarsi andare sia perché Miguel si è appena fidanzato sia perché lei è sposata. Suo marito Anton, rimasto a Madrid, è fonte di grande preoccupazione per la donna, che spera che durante la sua assenza lui non metta in pericolo gli affari della loro famiglia. Intanto Paca, nonostante Emilio non sia d'accordo, fa un'offerta alle due sorelle Molina.

Mercoledì 21 maggio 2025

Paloma si ritrova con la sua vecchia amica Esther e le due riprendono a frequentarsi. Gracia e Miguel, nel mentre, sistemano il capanno di Emilio e il giovane scopre che la donna non è stata del tutto sincera sul suo matrimonio. Lucas, il figlio adolescente di Gracia, scalpita per tornare a Madrid mentre Paca aiuta Paloma a sistemare l'irrigazione delle terre della tenuta ma nasconde delle intenzioni terribili.

Giovedì 22 maggio 2025

Esther è furiosa e non sopporta la vicinanza tra Miguel e Gracia e per distrarre le due ragazze, le informa delle condizioni del loro padre. Intanto Tano, il fratello maggiore di Miguel, propone a Gracia di collaborare a un progetto legato al Municipio. Miguel vuole farsi perdonare da Esther e si impegna completamente nei preparativi del loro matrimonio.

Venerdì 23 maggio 2025

Gracia e Paloma non vanno d'accordo e purtroppo questo spinge Gracia a stare sempre più vicina a Miguel, l'unico con cui - al momento - riesce a parlare. Manuela intanto non vuole mollare la presa e continua a indagare sulla morte di Oscar Egea, a cui era molto legata. Lucas invece tradisce la fiducia di sua zia.

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.