Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 22 maggio 2025: Gracia e Paloma scoprono che Emilio è malato

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 22 maggio 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap Esther rivela a Paloma e Gracia della malattia di Emilio.

La presenza delle sorelle Molina sta rendendo tutti nervosi a Manterana. Le anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas ci rivelano che nella puntata in onda il 22 maggio 2025, alle ore 16.00 su Rai1, Esther comincerà a non sopportare più la vicinanza tra Grazia e Miguel. La dottoressa teme che il rapporto tra la donna e il suo fidanzato metta a rischio il loro matrimonio. Il Larrea Mellado dovrà cercare di rasserenarla e di farsi perdonare per averla trascurata. Esther deciderà di giocare una carta importante per impedire alle sorelle di creare ancora più disagi; rivelerà loro la triste verità sul loro padre e le costringerà a un confronto serrato con Emilio e a prendere delle decisioni particolarmente difficili. Intanto Tano proporrà a Gracia di occuparsi di un progetto legato al Municipio.

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni 22 maggio 2025: Gracia e Paloma scoprono che Emilio sta male

Gracia e Paloma sono tornate a casa dopo tanti anni. Le due ragazze sono state informate che Las Sabinas, le loro terre, sono in grave crisi e che Paca, la più ricca proprietaria terriera di Manterana, sta mettendo a dura prova la pazienza del loro padre Emilio, a cui vuole sottrarre tutte le proprietà. Le due donne non conoscono la triste verità sul loro papà. Emilio sta male! Le sorelle Molina lo scopriranno da Esther, che deciderà di informarle e di spingerle a occuparsi dei loro affari e meno dei fratelli Larrea Mellado. Il medico cercherà insomma di liberarsi di Gracia, diventata un grande problema per il suo futuro matrimonio.

Miguel deve scusarsi con Esther nella puntata di Ritorno a Las Sabinas

Da quando Gracia è tornata a Manterana, Miguel sta passando sempre più tempo con lei. Il ragazzo è rimasto sconvolto dal rientro inaspettato della donna che amava e ha addirittura scoperto che il suo matrimonio, da cui sono nati due figli, è in crisi. La Molina ha cercato di non darlo a vedere ma purtroppo tra lei e suo marito Antón non va più bene come un tempo e il loro rapporto è in piena crisi. Il tempo passato con Gracia sta facendo infuriare Esther. La dottoressa sa bene quello che c’è stato tra loro e vorrebbe che il suo fidanzato prendesse le distanze. Miguel si renderà conto di aver sbagliato molto con lei e cercherà di farsi perdonare dalla sua futura moglie, con cui intende costruire il proprio futuro.

Ritorno a Las Sabinas: Tano propone un lavoro a Gracia

Chi non vuole che Gracia e Paloma – ma soprattutto la prima – lasci il paese, è Tano. Il fratello maggiore di Miguel cercherà di impegnare la Molina con dei nuovi piani, che le permettano di restare a Manterana. Convinto di attirarla, il Larrea Mellado le proporrà di lavorare per il Municio, in un progetto molto importante per la città. Visti i suoi problemi con il marito e il suo desiderio di non trovarsi in difficoltà con Antón, Gracia accetterà di dare una mano ma la sua presenza potrebbe causare più guai che altro e Silvia, la madre di Tano e Miguel, continuerà a non volerla accanto a nessuno dei suoi due figli.

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.