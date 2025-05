Ritorno a Las Sabinas: La Soap inizia il 19 maggio 2025. Gracia e Paloma tornano a casa!

Anticipazioni TV

Dopo vari tentennamenti è tempo di accogliere la nuova Soap. Ritorno a Las Sabinas comincia lunedì 19 maggio 2025 su Rai1 e promette di farci innamorare della storia delle due sorelle Molina, Gracia e Paloma, tornate a casa dopo anni di assenza e pronte ad affrontare i fantasmi del passato.

Il giorno è arrivato, almeno così sembra! A meno di qualche cambiamento dell’ultim’ora, come avvenuto nelle scorse settimane, Ritorno a Las Sabinas farà il suo debutto lunedì 19 maggio 2025. La Soap che sostituirà Il Paradiso delle Signore nei pomeriggi di Rai1 avrebbe dovuto arrivare il 5 maggio 2025. Le modifiche del palinsesto dovute alla morte di Papa Francesco e all’elezione del nuovo Pontefice, Leone XIV, hanno fatto slittare il nuovo appuntamento di due settimane ma pare proprio che ci siamo e conosceremo dunque la storia delle sorelle Molina, Gracia e Paloma, tornare a casa dopo anni di lontananza e pronte a fare i conti con i fantasmi del passato.

Ritorno a Las Sabinas: ecco la trama della prima puntata del 19 maggio 2025

Inizialmente annunciata per il 5 maggio 2025, poi slittata al 6 e poi al 12 maggio 2025, Ritorno a Las Sabinas arriverà, finalmente. Vi abbiamo già anticipato cosa succederà nella prima puntata così come durante la prima settimana di messa in onda ma con i cambi di palinsesto le cose non sono andate come previsto e ci ritroviamo quindi a riparlare di cosa accadrà nel primo episodio della Soap sostituta de Il Paradiso delle Signore.

Nella puntata in onda il 19 maggio 2025, alle ore 16.00 su Rai1, vedremo Gracia e Paloma tornare a Manterana dopo aver scoperto che il loro padre Emilio non è più in grado di gestire le loro terre. Le due, richiamate a casa dopo tanto tempo e dopo aver perso i contatti con la propria città natale, si ritrovano di nuovo immerse nella vita del piccolo paesino, in cui ritrovano vecchi amici e indimenticati amori come Miguel, innamorato di Gracia ai tempi della loro giovinezza, e ora ufficialmente fidanzato con Esther, la figlia di Donna Paca Utrera, una proprietaria terriera algida e dispotica, disposta a tutto per ottenere quello che vuole. Le sorelle Molina si troveranno costrette a fare i conti con la difficoltà di ritrovare il proprio equilibrio e di superare vecchie ruggini. Qualcosa le ha separate anni prima e il dolore è ancora piuttosto vivo.

Ritorno a Las Sabinas ci farà sentire meno la mancanza de Il Paradiso?

Ritorno a Las Sabina ci farà compagnia dal 19 maggio 2025, salvo – come abbiamo detto – cambi di programmazione dell’ultimo momento. La Rai ha acquistato la Soap Spagnola, andata in onda per la prima volta su Disney + Spagna lo scorso ottobre 2024. La storia ha avuto molto successo in patria, merito anche del grande cast che la compone, che vede il ritorno su Rai1 di Celia Freijeiro, la Adela di Sei Sorelle, Soap Opera che aveva sostituito anni fa Il Paradiso delle Signore in estate.

La storia di Ritorno a Las Sabinas promette di farci sentire meno la mancanza delle vicende del grande magazzino milanese e di portarci a scoprire le bellezze della Catalogna, dove è ambientato. Le vicende delle sorelle Molina sono contemporanee, non sarà quindi un racconto in costume. Ci saranno però, come sempre, storie d’amore, intrighi e tradimento ma anche una cattiva con i fiocchi, una dark Lady che terrà tutti sulle spine, mascherata da signora per bene.

Ritorno a Las Sabinas durerà per tutta l’estate?

Ritorno a Las Sabinas comincerà lunedì 19 maggio 2025 e dovrebbe concludersi nella settimana dopo Ferragosto. La Soap è conclusiva – ovvero non ha una seconda stagione – ed è composta da 70 episodi. Alla conclusione del viaggio delle sorelle Molina dovrebbero tornare le repliche de Il Paradiso delle Signore, alcuni episodi della nona stagione che si è appena chiusa, ma questi potrebbero essere veramente pochi, spalmati anche solo in una settimana, visto che la ripartenza de Il Paradiso, con la decima stagione, è prevista all’inizio di settembre 2025 e in base agli altri anni, dovrebbe cominciare intorno all’8 o al 15 settembre 2025. I cambiamenti di palinsesto hanno reso tutto molto incerto e aggiornabile e noi vi daremo presto informazioni più certe in merito. Per ora godiamoci l’inizio di questa nuova avventura tra le belle terre catalane.

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.