Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 21 maggio 2025: Miguel scopre che Gracia mente!

Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 21 maggio 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap Miguel scoprirà che Gracia non gli ha detto la verità sul suo matrimonio mentre Paca aiuterà Paloma con l'impianto di irrigazione ma nasconderà dei terribili piani.

Nella puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 21 maggio 2025, alle ore 16.00 su Rai1, Miguel darà una mano a Gracia per svuotare il capanno di Emilio ma durante la giornata capirà che il suo vecchio amore non è stata del tutto sincera con lui. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Larrea Mellado capirà che la Molina non gli ha confessato tutta la verità sul suo matrimonio, ormai fallito con Antón. Intanto Lucas vorrà tornare a Madrid, stanco di stare lontano dalla sua città mentre Paloma si riavvicinerà alla sua amica Esther, infastidita dal ritorno di Gracia. Intanto Paca continuerà ad assistere Paloma con il progetto di irrigazione della terra ma nasconderà i suoi piani diabolici.

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni 21 maggio 2025: Miguel scopre che Gracia mente!

Miguel e Gracia si sono ritrovati e hanno avuto modo di parlare del loro passato. I ricordi sono riaffiorati potenti ed è stato subito chiaro che tra i due ci sia ancora amore. Nessuno dei due è però libero di amare l’altro, soprattutto non Miguel, che si è appena fidanzato con Esther. Il Larrea Mellado ha fatto la proposta alla dottoressa poche ore prima di sapere del ritorno del suo antico amore ed è rimasto sconvolto da questa terribile coincidenza. Ma a renderlo ancora più senza parole sarà la scoperta che Gracia gli ha mentito sul suo matrimonio e che in realtà non è per nulla rose e fiori come ha cercato di far credere sino a ora.

Ritorno a Las Sabinas: Paloma si riavvicina a Esther

Miguel scoprirà la verità sul matrimonio di Gracia mentre l’aiuterà a svuotare il capanno di Emilio. I due ragazzi avranno un confronto piuttosto complicato mentre Paloma si riavvicinerà alla sua cara amica Esther, la fidanzata del Larrea Mellado e dottoressa di Manterana. Le due ragazze si racconteranno degli anni appena passati e il medico dovrà cercare di evitare di dare a vedere il suo fastidio nel sapere che insieme a Paloma è tornata pure Gracia, la sua rivale. Intanto Lucas vorrà tornare a Madrid da suo padre.

Paca nasconde dei subdoli piani! Ecco cosa succederà nella puntata di Ritorno a Las Sabinas

Paloma continuerà a occuparsi della gestione delle terre di suo padre e cercherà di farlo al meglio. Mentre sua sorella avrà problemi a occuparsi dei suoi figli, scontenti di essere a Manterana, lei vorrà risolvere i problemi di irrigazione delle sue proprietà. Paca ha preso accordi con lei Molina e ha proposto alle sorelle di aiutarla con l’impianto. La donna però nasconderà i suoi veri piani, che saranno diabolici. Paca si rivelerà una persona senza scrupoli, pronta a tutto per mettere le mani su Las Sabinas.

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.