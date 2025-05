Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 23 maggio 2025: Gracia rischia grosso mentre Manuela indaga sulla morte di Oscar

Anticipazioni TV

Vediamo le anticipazioni della puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 23 maggio 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap Gracia continua a non andare d'accordo con sua sorella Paloma e a farsi sempre più vicina a Miguel. Intanto Manuela non si dà pace e indaga sulla misteriosa morte di Oscar.

I problemi tra le sorelle Molina continuano. Nella puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 23 maggio 2025, alle ore 16.00 su Rai1, Gracia e Paloma non riusciranno ad andare d’accordo e questo provocherà non pochi problemi alla loro tenuta. Mentre la più giovane delle sorelle proseguirà nel volersi occupare degli affari e a non volere problemi con Esther, Gracia non smetterà di farsi sempre più vicina a Miguel, che con il ritorno del suo amore di gioventù è molto confuso. Intanto Manuela non riuscirà a darsi pace e vorrà scoprire a ogni costo come sia morto Oscar. Lucas invece, deciso a tornare a casa, tradirà la fiducia della zia che sarà molto delusa da lui.

Ritorno a Las Sabinas: Video Riassunto della puntata del 23 maggio 2025

Anticipazioni: Anticipazioni puntata del 23 maggio 2025

Ritorno a Las Sabinas 23 maggio 2025: Paloma e Gracia in conflitto

Le antiche ruggini che hanno portato le sorelle Molina a stare lontane per anni, continueranno a manifestarsi senza sosta. Le due donne non riusciranno a trovare un accordo, nonostante la scoperta della malattia di Emilio, che ha messo entrambe con le spalle al muro e le ha costrette ad affrontare un nuovo duro colpo nella loro vita. Il fantasma della loro madre e di quanto accaduto in passato, con i vecchi rancori e i sensi di colpa mai del tutto affrontati, stanno rendendo la loro permanenza a Manterana ancora più complicata. E le cose sono destinate a diventare ancora più difficili, visto che Gracia non riesce a stare lontana da Miguel, non dopo averlo rincontrato e non dopo aver capito che i problemi con suo marito sono più preoccupanti del previsto.

Gracia e Miguel pericolosamente vicini, ecco cosa succede nella puntata di Ritorno a Las Sabinas

Miguel non aveva previsto il ritorno di Gracia, almeno non dopo la sua dichiarazione d’amore a Esther e la sua proposta di matrimonio. Il ragazzo ha desiderato per anni che la sua innamorata tornasse a casa e di certo non si aspettava che questo succedesse nel momento meno opportuno, ovvero quando lui si è fidanzato ufficialmente. Miguel ha chiesto scusa a Esther per averla trascurata e aver passato fin troppo tempo con la sua ex ma purtroppo capirà presto di non poterne fare a meno. Anche Gracia non sarà in grado di stargli lontano come dovrebbe e le cose diventeranno sempre più complicate.

Ritorno a Las Sabinas: Manuela indaga sulla morte di Oscar

Dopo il ritorno delle sorelle Molina, Manterana è stata sconvolta da un’altra novità. Oscar Egea, uno dei vicini di Gracia e Paloma, è stato trovato morto. Manuela, una promettente agente della guardia nazionale, ha preso su di sé questo incarico e sembrerà decisa a scoprire cosa sia successo non solo per devozione al proprio lavoro ma per una faccenda molto personale. La donna aveva un rapporto particolare con l’uomo scomparso, la cui morte ha richiamato in Spagna il fratello Alex, un missionario all’estero da anni. Intanto Lucas, il figlio di Gracia, continuerà a voler tornare a Madrid e con il suo comportamento si ritroverà a tradire la fiducia di sua zia Paloma, che rimarrà molto delusa da lui.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali di Ritorno a Las Sabinas dal 19 al 23 maggio 2025.

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.