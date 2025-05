Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 20 maggio 2025: Gracia e Miguel faccia a faccia. L'amore non è mai svanito!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 20 maggio 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap vedremo Miguel e Gracia di nuovo faccia a faccia. I loro ricordi riaffioreranno e li porteranno a capire che il loro amore non è mai svanito ma...

Le anticipazioni della seconda puntata di Ritorno a Las Sabinas, in onda il 20 maggio 2025, alle ore 16.00 su Rai1, ci rivelano che Miguel sarà sconvolto dal ritorno di Gracia. I due ragazzi si troveranno a confrontarsi e tra di loro sembrerà riaccendersi la fiamma della loro passione passata. I due però, come già accaduto, sembrano destinati a non incontrarsi e a non essere felici l’uno accanto all’altro. Gracia è sposata e Miguel si è appena fidanzato con Esther. La Molina ha tra l’altro molta paura che suo marito Anton possa mettere in pericolo la sua famiglia, lasciandosi andare ad affari loschi ed eccessivi. Intanto Paca continuerà a essere in totale disaccordo con Emilio e deciderà di accordarsi con le sue figlie, a cui farà un’offerta vantaggiosa. Vediamo insieme, nel dettaglio, cosa succederà.

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni 20 maggio 2025: Miguel stordito dal ritorno di Gracia

Le sorelle Molina sono tornate a casa dopo anni di assenza. Le due sono state richiamate dal loro padre, che le ha informate della crisi finanziaria in cui sono cadute le loro terre ma che non ha rivelato loro di essere molto malato e quindi per questo non in grado di occuparsi a lungo dei loro affari. Emilio vuole recuperare il rapporto con le sue figlie ma il segreto che si porta dietro e l’intromissione di Paca, sta complicando e complicherà tutto. Del ritorno delle due ragazze sono rimasti tutti senza parole, soprattutto i fratelli Larrea Mellado. Sia Tano che Miguel sono sempre stati innamorati di Gracia ma sarà Miguel a rimanere maggiormente sconvolto. Sì perché, poche ore prima di sapere che il suo antico amore è tornato a Manterana, ha chiesto a Esther – figlia di Paca – di sposarlo. Con il ritorno della Molina il suo cuore ha ricominciato a battere all’impazzata e la cosa lo turberà moltissimo.

Il passato infastidisce Miguel e Gracia nella puntata di Ritorno a Las Sabinas

Gracia e Miguel si ritroveranno e i ricordi del passato riaffioreranno tanto romanticamente quanto drammaticamente. I due giovani capiranno subito di non essersi dimenticati l’uno dell’altra ma non potranno fare alcun tipo di passo avanti. Miguel si è fidanzato con Esther poche ore prima mentre Gracia è sposata con Antón, padre di Lucas e Julia, che hanno seguito la madre a Manterana ma che faticano ad abituarsi alla vita della piccola cittadina, molto diversa dalla grande città dove vivevano prima. La Molina sarà inoltre molto preoccupata che suo marito, con cui non va più d’accordo da tempo, possa mettere in pericolo la loro famiglia con degli affari loschi.

Ritorno a Las Sabinas: Paca prende accordi con le Molina ma non è sincera

Diversamente da sua sorella, che sembra essere presa dalle sue vicende romantiche e famigliari, Paloma ha deciso di occuparsi totalmente degli affari della tenuta. È lei che ha avuto per prima un confronto diretto con Paca, che si capirà essere una donna senza molti scrupoli, desiderosa di mettere le mani su Las Sabinas e decisa a diventare sempre più ricca. L’unica cosa che per lei vale più dei soldi è sua figlia Esther, che lei proteggerà a ogni costo. Paca non ha mai avuto dei buoni rapporti con Emilio ma nonostante questo deciderà di prendere accordi con le sue figlie. Gracia e Paloma non si renderanno conto, non ancora, che la donna sta nascondendo un doppio fine nel suo accordo e che presto vorrà dare la sua zampata sulle due appena ritornate a casa.

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.