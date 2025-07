Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 4 luglio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 4 luglio 2025

Scopriamo le trame della puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda su Rai 1 al posto de Il Paradiso delle Signore, alle ore 16.00 il 4 luglio 2025. Nella fascia serale ci sarà invece Un Posto al Sole, la soap partenopea trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Ritorno a Las Sabinas: Scopriamo le Anticipazioni della puntata del 4 luglio 2025

Nella Puntata di Ritorno a Las Sabinas di oggi - 4 luglio 2025 - Paca non potrà fare nulla per calmare la rabbia di Esther, delusa da lei per non averle mai detto della sua relazione con la madre di Gracia e Paloma. La proprietaria terriera sarà poi costretta a confessare a Silvia un altro grande segreto, ovvero quello di aver causato lei, sebbene senza volerlo, la morte di Laura. Ma come? Intanto a Las Sabinas le cose non andranno per nulla bene. Questo per via della situazione di Don Emilio e per l’atteggiamento sempre più fastidioso di Maria, che sta mettendo zizzania. Tanto invece chiederà a Gracia di rivelargli, una volta per tutte, cosa prova per lui mentre Tomás capirà chi è il testimone segreto nelle indagini sulla morte di Oscar. Qui la trama completa della puntata di Ritorno a Las Sabinas

Un Posto al Sole: Vediamo la Trama della doppia puntata della Soap in onda oggi 4 luglio 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 4 luglio 2025 - Fusco si presenterà in ospedale per stare vicino a sua madre e Rossella dovrà trovare il coraggio di tenergli testa, senza farsi spaventare. Intanto Giulia e Luca torneranno a casa dopo aver visitato una casa di cura, che non li avrà però convinti. I due non si metteranno fretta visto che la malattia del De Santis sembra essersi per il momento fermata… ma sarà davvero così? Viola diventerà l’insegnante di Damiano mentre Ornella sarà sempre più preoccupata per la salute di Eugenio, che sembra invece non curarsi del suo malore. Intanto Marina dovrà cercare di convincere Chiara a rompere gli accordi con Gagliotti e questo perché, come ci rivelano le anticipazioni, il consiglio di amministrazione sta per avere luogo e i quattro soci dovranno eleggere il nuovo amministratore delegato e, purtroppo, Gennaro ha buone chance per diventarlo. Intanto Michele sarà pronto a celebrare il trentesimo anniversario della morte di suo padre e Marisa, in questa occasione, verrà a sapere da Silvia e Rossella che suo figlio ha cominciato ad avere un rapporto molto particolare con Agata, di cui riconosce i “poteri magici”. Luca si renderà conto che la sua malattia è tutt’altro che stabile anzi sta continuando a peggiorare. Qui la trama completa della doppia puntata di Un Posto al Sole

