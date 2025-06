Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni dal 30 giugno al 4 luglio 2025: Emilio fa una confessione sconvolgente

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della nuova soap di Rai 1, Ritorno a Las Sabinas. Ecco cosa rivelano le trame delle puntate in onda dal 30 giugno al 4 luglio 2025.

Arriva su Rai 1, al posto de Il Paradiso delle Signore che si prende una pausa in attesa della decima stagione la cui messa in onda è prevista a settembre, la soap Ritorno a Las Sabinas. Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate in onda dal 30 giugno al 4 luglio 2025, ecco le trame.

Ritorno a Las Sabinas: Video Riassunto delle puntate dal 30 giugno al 4 luglio 2025

Guarda il video riassunto di Ritorno a Las Sabinas e poi leggi le anticipazioni complete per scoprire cosa succederà nelle puntate della Soap in onda dal 30 giugno al 4 luglio 2025 su Rai1.

Anticipazioni: Anticipazioni dal 30 giugno al 4 luglio 2025

Anticipazioni Ritorno a Las Sabinas: le trame in onda su Rai 1 da lunedì 30 giugno 2025 a venerdì 4 luglio 2025

Lunedì 30 giugno 2025

Lucas non risponde al telefono e non è ancora arrivato dalla nonna. A Barcellona, e così Gracia è in pensiero. Una telefonata fa chiarezza e così Gracia scopre cosa è successo la figlio. Nel frattempo, si viene a sapere che l’arrivo di María a Las Sabinas non è affatto casuale. Mentre Emilio prende Paca di petto, Gracia racconta a Miguel cosa è successo a Lucas e il suo ex si offre di aiutarla a trovare i soldi per il riscatto.

Martedì 1° luglio 2025

Paca è l’unica che può permettersi di pagare il riscatto per Lucas, che ammonta ad un milione di euro. Ma la donna è senza scruoli e approfitta della paura di Gracia proponendole di comprare le sue quote di proprietà di Las Sabinas. Nel frattempo Esther, che in pensiero per Miguel sapendo che Gracia è con lui all’appuntamento per il riscatto, prende una decisione inaspettata.

Mercoledì 2 luglio 2025

Lucas è finalmente libero di tornare a casa e Gracia corre da Paca per ricomprare le terre che le aveva venduto per pagare il riscatto. Ovviamente la perfida dark lady si rifiuta. Nel frattempo, Alex va da Tano sperando che il Comune blocchi il progetto minerario di Paca che accusa anche della morte di Oscar. Tano gli consiglia di rivolgersi alla Guardia Civil.

Giovedì 3 luglio 2025

Paca viene interrogata dalla Guardia Civil e la notizia arriva immediatamente ai media. Così, la donna perdere tutti gli appoggi per l’approvazione del progetto minerario. Intanto, Miguel cerca di avvicinarsi a Lucas ma non riflette sulla possibilità che questo possa gettare ombre sul suo rapporto con Esther e Lucía. Gracia è sconvolta al punto di rivalutare il rapporto con Emilio, quando lui le ha confessa l’enorme segreto che sta dietro la morte della madre.

Venerdì 4 luglio 2025

Esther è arrabbiata con Paca per non averle confidato prima che lei e Laura avevano avuto una relazione.Nel frattempo, dopo la verità sulla morte di Laura, la situazione è molto complicata a Las Sabinas e Maria continua a seminare zizzania tra i membri della famiglia. Mentre Tano chiede a Gracia quali sentimenti provi per lui, Tomás scopre l’identità del testimone segreto nelle indagini sul caso di Óscar. Infine, Paca fa una sconvolgente rivelazione a Silvia.

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.