Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 4 luglio 2025: Paca rivela a Silvia una terribile verità, ha ucciso lei Laura!

Scopriamo cosa succederà nella puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 4 luglio 2025. Le trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci rivelano che Paca confesserà a Silvia di aver causato lei la morte di Laura... non Don Emilio. Ma cosa sarà successo?

Per Paca arriverà il momento di affrontare il peso della verità. Nella puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 4 luglio 2025, alle ore 16.00 su Rai1, la Utrera non potrà fare nulla per calmare la rabbia di Esther, delusa da lei per non averle mai detto della sua relazione con la madre di Gracia e Paloma. La proprietaria terriera sarà poi costretta a confessare a Silvia un altro grande segreto, ovvero quello di aver causato lei, sebbene senza volerlo, la morte di Laura. Ma come? Intanto a Las Sabinas le cose non andranno per nulla bene. Questo per via della situazione di Don Emilio e per l’atteggiamento sempre più fastidioso di Maria, che sta mettendo zizzania. Tanto invece chiederà a Gracia di rivelargli, una volta per tutte, cosa prova per lui mentre Tomás capirà chi è il testimone segreto nelle indagini sulla morte di Oscar. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio delal Soap.

Paca affronta il peso della verità, ecco cosa vedremo nella puntata di Ritorno a Las Sabinas

Don Emilio ha confessato tutta la verità e per lui è arrivato il momento di fare i conti con il risentimento delle sue figlie, soprattutto quello di Gracia. La sua primogenita ha scoperto che la notte in cui è morta, sua madre non era uscita a cercare lei ma era stata cacciata dal marito, sconvolto dal suo tradimento con Paca. Anche Paloma è venuta a sapere del terribile segreto anzi della bugia che il genitore ha imbastito per evitare di affrontare il suo dolore personale, finendo però per dividere la sua famiglia e per distruggere la felicità delle sue bambine, Paloma in primis. Ma questa novità finirà per arrivare alle orecchie anche di Esther. Sarà Paca stessa a informare sua figlia della sua relazione con la madre delle Molina e per la giovane sarà uno shock. La dottoressa sarà delusa dal fatto che la sua mamma non le abbia detto mai nulla ma anche e soprattutto per aver permesso che lei rovinasse il suo rapporto con Paloma, che lei ha accusato di essere una bugiarda, quando le parlò del bacio della Utrera.

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni 4 luglio 2025: Paca rivela a Silvia di aver ucciso lei Laura

Paca dovrà affrontare il risentimento di sua figlia, che correrà a chiedere scusa a Paloma, ma anche il duro peso della verità, di cui ora sono a conoscenza anche le Molina. La Utrera non avrebbe mai voluto infliggere questo dolore alle due ragazze, soprattutto perché ama ancora – dopo tanti anni – la sua Laura. Accompagnata da Silvia, l’imprenditrice farà visita alla tomba della sua amata e vi troverà Emilio, furioso e sempre pronto a darle contro. Tra i due ci sarà un confronto serratissimo, al termine del quale, Paca confesserà a Silvia di sentirsi profondamente in colpa per la morte di Laura. Le rivelerà di aver fatto in modo che Emilio la trovasse insieme alla moglie e scoprisse così il loro amore, affinché la Molina fosse libera di vivere la sua vita lontana da Manterana. Ma purtroppo le cose non sono andate come sperava e Laura, quella stessa notte, cacciata dal marito e spaventata per il futuro delle sue figlie, ha perso il controllo dell’auto.

Silvia la rassicurerà dicendole che lei non ha nessuna responsabilità e verremo anche a scoprire che la madre di Miguel e Tano le ha salvato la vita, chiamando i soccorsi dopo averla trovata imbottita di pillole, in un tentativo – fallito – di suicidarsi, dopo aver perso il suo grande amore.

Ritorno a Las Sabinas: Tomás scopre chi è il testimone segreto

A Las Sabinas le cose non stanno andando per nulla bene. Dopo la confessione di Don Emlio, Paca e Gracia hanno preso le distanze da lui e Trini sta cercando di aiutare tutti, finendo però per innervosire le sorelle Molina. A questo si aggiungere il fatto che Maria continua a seminare zizzania con il suo atteggiamento, che ha allontanato anche Richi. Tano tornerà alla carica con Gracia. Non convinto di quello che Paloma gli ha detto, ovvero che sua sorella sarà sempre innamorata di Miguel, il sindaco cercherà di sapere dalla Molina cosa lei provi per lui. Tomás invece capirà chi è il testimone segreto delle indagini sulla morte di Oscar e lo affronterà… a casa Utrera. Sì perché l’avvocato scoprirà che si tratta proprio di Pilar, che ha seguito e visto parlare con Manuela.

