Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 30 giugno 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 30 giugno 2025

Scopriamo le trame della puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda su Rai 1 al posto de Il Paradiso delle Signore, alle ore 16.00 il 30 giugno 2025. Nella fascia serale ci sarà invece un nuovo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Ritorno a Las Sabinas: Scopriamo le Anticipazioni della puntata del 30 giugno 2025

Nella Puntata di Ritorno a Las Sabinas di oggi - 30 giugno 2025 - Gracia rivelerà a Miguel che Lucas è stato rapito e lui si offrirà di darle una mano a ritrovare il ragazzo ma anche a trovare il denaro necessario per pagare il riscatto. Intanto l’arrivo di Maria si rivela molto più complicato del previsto. La donna è a Manterana non per caso ma nasconde delle motivazioni personali, piuttosto preoccupanti per la famiglia di Paloma. Don Emilio, stanco di come si stanno mettendo le cose e preoccupato per Gracia, decide di affrontare Paca una volta per tutte. Qui la trama completa della puntata di Ritorno a Las Sabinas

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali di Ritorno a Las Sabinas dal 30 giugno al 4 luglio 2025.

Un Posto al Sole: Vediamo la Trama della puntata della Soap in onda oggi 30 giugno 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 30 giugno 2025 - Nunzio sarà geloso di Rossella e Gianluca, che vedrà insieme mentre Samuel non saprà come gestire il comportamento esuberante di Gabriela, che gli sta creando diversi problemi. Intanto Michele deciderà di farsi aiutare da Agata per ritrovare Assane mentre Elena avrà finalmente capito di che pasta è fatto Gagliotti. Bice organizzerà una vendetta contro Lello e Mariella finirà per esserne suo malgrado invischiata. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 30 giugno al 4 luglio 2025.