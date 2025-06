Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 30 giugno 2025: Miguel pronto ad aiutare Gracia a salvare Lucas!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà nella puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 30 giugno 2025. Le trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci rivelano che Miguel scoprirà che Lucas è stato rapito e aiuterà Gracia a trovare i soldi per pagare il riscatto. Ma come ci riuscirà?

Gracia e Miguel torneranno a passare del tempo insieme ma purtroppo per loro non per un romantico motivo. Nella puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 30 giugno 2025, alle ore 16.00 su Rai1, la Molina rivelerà al Larrea che suo figlio è stato rapito e lui si offrirà di darle una mano a ritrovare il ragazzo ma anche a trovare il denaro necessario per pagare il riscatto. Intanto l’arrivo di Maria si rivela molto più complicato del previsto. La donna è a Manterana non per caso ma nasconde delle motivazioni personali, piuttosto preoccupanti per la famiglia di Paloma. Don Emilio, stanco di come si stanno mettendo le cose e preoccupato per Gracia, decide di affrontare Paca una volta per tutte.

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni: Gracia scopre che Lucas è stato rapito

Lucas è stato rapito ma sino a ora nessuno ne era al corrente. Il ragazzo è stato prelevato mentre si stava recando da sua nonna a Barcellona e l’unica cosa chiara alla sua famiglia è che il giovane non è mai arrivato a destinazione. Gracia comincerà a spaventarsi per lui e cercherà di capire cosa gli sia successo e se per caso, sconvolto dalla verità che gli ha rivelato, abbia deciso di fuggire. Ma una telefonata da parte dei rapitori le chiarirà ogni cosa e le farà capire di dover trovare al più presto dei soldi per pagare il riscatto e salvare suo figlio.

Miguel aiuterà Gracia a salvare Lucas, ecco cosa succederà nella puntata di Ritorno a Las Sabinas del 30 giugno 2025

I rapitori intimeranno a Gracia di trovare un milione di euro se vorrà che Lucas torni a casa sano e salvo. La Molina non avrà questa somma a sua disposizione e sarà disperata. Si interrogherà a lungo su dove prendere il denaro e Miguel si renderà conto che la sua amata ha qualcosa che non va. La Molina gli confiderà ogni cosa e il Larrea si offrirà di darle una mano per trovare i soldi che le servono. Presto Miguel scoprirà anche quello che la donna gli ha per anni nascosto e che, per lei, è stato il motivo della morte di sua madre. Niente e nessuno sarà più lo stesso dopo questa confessione.

Ritorno a Las Sabinas: Emilio dice basta e affronta Paca

L’arrivo di Maria a Las Sabinas sta creando scompiglio e sarà chiaro che la sua presenza in paese non è fortuita ma nasconde dei motivi molto personali. La donna ha creato problemi tra Paloma e Gracia ma ha anche confessato a Don Emilio tutto quello che sua figlia ha subito nell’istituto in cui fu costretta a vivere dopo aver lasciato la sua casa. Il Molina si è sentito profondamente in colpa e dopo aver visto Gracia soffrire di nuovo per via di Paca e della loro situazione, deciderà di fare qualcosa. Affronterà con coraggio la Utrera per mettere il punto a una verità che coinvolge Laura, che nessuno ha mai avuto il coraggio di rivelare e che toccherà a lui confessare.

Foto Credit: Disney+

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.