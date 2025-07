Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 3 luglio 2025

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 3 luglio 2025

Scopriamo le trame della puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda su Rai 1 al posto de Il Paradiso delle Signore, alle ore 16.00 il 3 luglio 2025. Nella fascia serale ci sarà invece un nuovo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Ritorno a Las Sabinas: Scopriamo le Anticipazioni della puntata del 3 luglio 2025

Nella Puntata di Ritorno a Las Sabinas di oggi - 3 luglio 2025 - Don Emilio le ha sempre tenuto nascosta. Le anticipazioni ci rivelano che il Molina confesserà alla figlia che la colpa della morte di sua madre Laura non è la sua e le racconterà ogni cosa, lasciando la giovane senza parole e piena di rancore. Intanto le accuse di Alex finiranno per colpire Paca duramente. La Utrera verrà interrogata dalla Guardia Civile e purtroppo per lei, i media ci metteranno il carico da novanta, facendole perdere gli appoggi politici necessari per approvare il suo progetto minerario. Intanto Miguel cercherà di stringere un rapporto con Lucas ma per lui non sarà facile creare un legame in poco tempo. Il Larrea rischierà di ferire Lucia ed Esther, ancora sconvolte dalle novità sulla loro famiglia. Qui la trama completa della puntata di Ritorno a Las Sabinas

Un Posto al Sole: Vediamo la Trama della puntata della Soap in onda oggi 3 luglio 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 3 luglio 2025 - Ornella terrà d’occhio Eugenio dopo il suo improvviso malore e sarà molto in ansia per lui, nonostante lui cerchi di minimizzare l’accaduto. Intanto anche Silvia sarà spaventata. La Graziani sarà in pensiero per l’avvicinamento tra Michele e Agata ma soprattutto per l’interesse sempre maggiore del Saviani per l’occulto. Impaurita, Silvia chiederà a Rossella di darle una mano ma sua figlia non potrà esserle di grande aiuto perché nella sua vita ci sarà il ritorno di un personaggio che la farà tremare. Marina e Roberto non si lasceranno vincere dalle difficoltà e faranno di tutto per impedire che Gennaro ottenga il ruolo di amministratore delegato dei Cantieri. I due troveranno un prezioso alleato ma chi sarà? Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole

