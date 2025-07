Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 3 luglio 2025: Don Emilio confessa il suo segreto, Gracia non lo perdonerà mai!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 3 luglio 2025. Le trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci rivelano che Don Emilio rivelerà a Gracia la verità sulla morte di sua madre... e sarà un vero shock per la Molina!

Ritorno a Las Sabinas ci dà un nuovo appuntamento per il 3 luglio 2025. Nella puntata in onda alle ore 16.00 su Rai1, vedremo Gracia affrontare la terribile verità che Don Emilio le ha sempre tenuto nascosta. Le anticipazioni ci rivelano che il Molina confesserà alla figlia che la colpa della morte di sua madre Laura non è la sua e le racconterà ogni cosa, lasciando la giovane senza parole e piena di rancore. Intanto le accuse di Alex finiranno per colpire Paca duramente. La Utrera verrà interrogata dalla Guardia Civile e purtroppo per lei, i media ci metteranno il carico da novanta, facendole perdere gli appoggi politici necessari per approvare il suo progetto minerario. Intanto Miguel cercherà di stringere un rapporto con Lucas ma per lui non sarà facile creare un legame in poco tempo. Il Larrea rischierà di ferire Lucia ed Esther, ancora sconvolte dalle novità sulla loro famiglia. Ecco cosa succederà nel dettaglio.

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni 3 luglio 2025: Gracia scopre la verità sulla morte di sua madre

La puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 3 luglio 2025 sarà fondamentale per scoprire il segreto più importante di tutta la Soap. Sì perché Don Emilio, dopo aver avuto un confronto serratissimo con Paca, deciderà di dire alle sue figlie cosa è davvero successo alla loro madre. Il Molina vorrà soprattutto confessare ogni cosa a Gracia, che per anni si è sentita responsabile della morte di Laura e lui purtroppo glielo ha lasciato credere.

Emilio rivelerà alla sua primogenita di aver permesso che lei si prendesse una colpa non sua e di aver permesso che se ne andasse e che la loro famiglia crollasse. L’imprenditore confesserà che sua moglie non era uscita di casa per correre a cercare la figlia, in compagnia di Miguel nonostante il divieto, ma era andata via per correre dalla sua amante, Paca Utrera, dopo essere stata cacciata da lui!

Gracia non può perdonare Emilio, ecco cosa vedremo nella puntata di Ritorno a Las Sabinas

Gracia ascolterà la confessione di Don Emilio con le lacrime agli occhi e capirà, purtroppo per lei, che suo padre le ha mentito per tutto questo tempo e ha permesso che la sua vita e quella di sua sorella fossero distrutte da una bugia. La Molina non potrà perdonare il suo papà per averle fatto credere di essere la sola responsabile di tutto e per averla allontanata dal suo grande amore, da cui già aspettava un figlio.

Ritorno a Las Sabinas: Miguel cerca un rapporto con Lucas ma finisce per ferire Lucia

Come Gracia anche Paloma scoprirà presto tutto e per le due sorelle niente sarà più lo stesso. Anche a casa Larrea le cose non saranno delle migliori. Miguel cercherà di creare un rapporto con Lucas ma non si renderà conto che con il suo atteggiamento sta creando una frattura con Lucia ed Esther, sconvolte dalla novità su Lucas. Sarà soprattutto Lucia a risentirne, visto il suo affetto – molto profondo – per il figlio di Gracia.

Paca nell’occhio del ciclone nella puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 3 luglio 2025

Gracia rivuole le sue terre ma Paca ha detto NO e non ha alcuna intenzione di ridargliele, neanche se la Molina le restituirà il suo denaro. La Utrera è a un passo dal realizzare il suo progetto minerario e non vede l’ora di cominciare a fare sul serio. Purtroppo per lei dovrà rallentare e sarà colpa di Alex. L’Egea ha rivelato alla Guardia Civile di avere il sospetto che l’imprenditrice sia coinvolta nella morte di Oscar e Manuela e la sua squadra si presenteranno nella sua tenuta per interrogarla, scatenando i media su di lei. Sui giornali e sul web si scateneranno voci su Paca e sul suo interrogatorio, che le faranno perdere l’appoggio dei politici e le impediranno di andare avanti con i suoi piani. Tomás dovrà fare il diavolo a quattro per proteggere la sua signora!

Foto Credit: Disney+

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.