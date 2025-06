Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 27 giugno 2025

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 27 giugno 2025

Scopriamo le trame della puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda su Rai 1 al posto de Il Paradiso delle Signore, alle ore 16.00 il 27 giugno 2025. Nella fascia serale ci sarà invece un nuovo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Ritorno a Las Sabinas: Scopriamo le Anticipazioni della puntata del 27 giugno 2025

Nella Puntata di Ritorno a Las Sabinas di oggi - 27 giugno 2025 - Gracia deciderà di mandare Lucas a stare dalla nonna paterna a Barcellona per qualche giorno. Lucia non riuscirà a capire il perché di un simile allontanamento. Il giovane non arriverà mai nella città catalana; mentre starà per raggiungere la nonna, verrà rapito. Intanto Maria rivelerà a Emilio delle sofferenze di Paloma vissute durante gli anni passati al centro per minori, in cui venne trasferita dopo la morte di sua madre. Dopo questa confessione il Molina sarà sconvolto e penserà a un modo con cui rimediare. La Guardia Civile tornerà a interrogare Jimenez. Qui la trama completa della puntata di Ritorno a Las Sabinas

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali di Ritorno a Las Sabinas dal 23 al 27 giugno 2025.

Un Posto al Sole: Vediamo la Trama della puntata della Soap in onda oggi 27 giugno 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 27 giugno 2025 - Nunzio sarà alle prese con la sua gelosia per il ritorno di Gianluca. Il Cammarota vedrà Rossella e Palladini insieme e in lui si farà largo un pensiero piuttosto fastidioso: la Graziani amerà ancora il suo ex? Tutto questo capiterà dopo che lo chef avrà dato gentili consigli a Samuel, preoccupato per il suo rapporto con Gabriela. Intanto Elena capirà di che pasta è davvero fatto Gennaro mentre Michele sarà pronto a chiedere l’aiuto di Agata per trovare Assane. Mariella si troverà invischiata nella vendetta di Bice contro Lello e sarà costretta ad affrontare una situazione complicata. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 23 al 27 giugno 2025.