Un Posto al Sole Anticipazioni 27 giugno 2025: Nunzio terrorizzato dal ritorno di Gianluca, Rossella lo ama ancora?

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 27 giugno 2025 Nunzio vedrà Rossella e Gianluca insieme e non riuscirà a trattenere la sua gelosia. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap di Rai3.

Un Posto al Sole continua a farci compagnia nell’access prime time di Rai3. Il 27 giugno 2025, alle ore 20.50, ci aspetta un nuovo appuntamento con la Soap Opera italiana e nell’episodio vedremo Nunzio alle prese con la sua gelosia per il ritorno di Gianluca. Il Cammarota vedrà Rossella e Palladini insieme e in lui si farà largo un pensiero piuttosto fastidioso: la Graziani amerà ancora il suo ex? Tutto questo capiterà dopo che lo chef avrà dato gentili consigli a Samuel, preoccupato per il suo rapporto con Gabriela. Intanto Elena capirà di che pasta è davvero fatto Gennaro mentre Michele sarà pronto a chiedere l’aiuto di Agata per trovare Assane. Mariella si troverà invischiata nella vendetta di Bice contro Lello e sarà costretta ad affrontare una situazione complicata. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà.

Un Posto al Sole: Samuel in difficoltà con Gabriela

La guerra tra Micaela e Gabriela continua ma la Cirillo sta perdendo miseramente. La nuova ragazza di Samuel è molto più brava di lei ed è soprattutto molto più spensierata nel ballo, tanto da suscitare nel suo compagno una certa gelosia. Il Piccirillo confiderà a Nunzio di sentirsi a disagio ogni volta che vede Gabriela ballare con qualcun altro ma il Cammarota lo spingerà a non farsi condizionare da questi pensieri e a pensare positivo. Peccato che poi sarà lui a cadere nello stesso loop, poco dopo.

Un Posto al Sole Anticipazioni 27 giugno 2025: Nunzio geloso di Rossella e Gianluca

Gianluca è tornato a Napoli e il suo ritorno è stato uno shock sia per Alberto, con cui dovrà chiarire molte cose, sia per Rossella. Tra i due ragazzi c’è stata una bella storia d’amore, finita a causa della partenza del Palladini mai più rientrato a casa. Ross non rimarrà indifferente nel rivedere il suo antico amore e questo preoccuperà moltissimo il suo fidanzato. Nunzio vedrà Rossella e Gianluca insieme e comincerà a interrogarsi se tra loro possa esserci ancora quel sentimento forte, che un tempo li univa. Nunzio finirà per essere molto geloso ma soprattutto per avere molta ansia di perdere la Graziani.

Bice mette Mariella in “pericolo”, ecco cosa vedremo nella puntata di Un Posto al Sole

Elena capirà la vera natura di Gennaro mentre Chiara sarà sua alleata. Michele continuerà a essere convinto che Gagliotti sia coinvolto nella sparizione di Assane e farà di tutto per scoprire cosa gli sia successo anche contattare Agata per avere un aiuto da lei. Intanto Bice metterà in moto la sua vendetta contro Lello Troncone, da cui rivorrà il denaro a lei sottratto. La Cerruti finirà per mettere Mariella in pericolo e per l’Altieri significherà affrontare una situazione complicata da cui dovrà trovare il modo di uscire il prima possibile.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 23 al 27 giugno 2025.

