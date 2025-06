Un Posto al Sole Anticipazioni dal 23 al 27 giugno 2025: Chiara fa il doppio gioco

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai3 dal 23 al 27 giugno 2025. Negli episodi della Soap vedremo Chiara stringere un patto con Gennaro.

Scopriamo cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda dal 23 al 27 giugno 2025 su Rai3 alle ore 20.50. Le anticipazioni della Soap ci rivelano che Chiara tradirà la fiducia di Roberto e Marina, stringendo un patto segreto con Gennaro la cui natura malvagia è ormai nota ad Elena. Mentre Mariella finisce ad avere inconsapevolmente un ruolo nel piano di vendetta di Bice, Gianluca e Alberto si incontrano per un faccia a faccia dopo tanti anni. Rosa, invece, si lascia andare finalmente con Pino e lo invita a dormire da lei per una notte.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ecco che cosa accadrà dal 23 al 27 giugno 2025 su Rai 3

Ecco le trame complete delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 23 giugno 2025 a venerdì 27 giugno 2025.

Lunedì 23 giugno 2025

Gianluca non dà ascolto alla richiesta di Giulia e Luca mentre Alberto, dopo il ritorno dei due a Napoli, scopre che entrambi sanno dove si trova suo figlio. Grazie al suggerimento di Raffaele e Clara, Rosa si convince a chiedere a Pino di fermarsi a dormire con lei per una notte. Micaela, invece, viene esclusa dalla scuola di danza di Pasquale De Simone ma non ha intenzione di arrendersi, soprattutto quando Filippo le fa notare che il ballo non è fatto per lei.

Martedì 24 giugno 2025

Alberto, sconvolto dalle parole di Giulia, si scontra con lei, Luca e Niko fino a quando, colpito dalle parole durante la discussione, troverà la forza di prendere una decisione coraggiosa che potrebbe cambiare la sua vita. Nel frattempo, Roberto e Marina puntano su Chiara per risollevare la tragica corte dei Cantieri, ma non sanno che lei vuole tradirli alleandosi con Gennaro. Dopo la notte trascorsa con Pino, Rosa ha le idee più chiare sui proprio sentimenti.

Mercoledì 25 giugno 2025

Mentre Luca convince Giulia ad accompagnarlo a supervisionare alcune strutture che potrebbero essergli utili, Gianluca torna a Napoli per incontrare Alberto. Chiara ha capito che Marina e Roberto vorrebbero usarla a loro piacimento, e così stringe un accordo con Gagliotti. Rosa, invece, è sempre più coinvolta da Pino e si lascia travolgere dal suo amore.

Giovedì 26 giugno 2025

Gennaro, in gran segreto per non farsi scoprire dai suoi soci, stringe un patto segreto con Chiara. Nel frattempo, dopo anni di lontananza, Alberto e Gianluca si trovano faccia a faccia. Bice è risentita per il torto subito da Lello e vuole vendetta, anche a costo di coinvolgere a sua insaputa Mariella.

Venerdì 27 giugno 2025

Elena è ormai consapevole della vera natura di Gennaro mentre Michele chiede aiuto ad Agata per scoprire cosa è successo ad Assane. Samuel fa una confidenza a Nunzio su Gabriela, preoccupato per l’esuberanza della sua fidanzata, ma il suo discorso saggio e consapevole finirà in fumo quando vedrà Rossella e Gianluca insieme. Mariella, invece, finisce suo malgrado nel piano di Bice per recuperare i soldi che Lello Troncone le ha sottratto.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.