Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 26 maggio 2025

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 26 maggio 2025

Vediamo insieme le trame della puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda su Rai 1 al posto de Il Paradiso delle Signore, alle ore 16.00 il 26 maggio 2025. Nella fascia serale ci sarà invece un nuovo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Ritorno a Las Sabinas: Anticipazioni della puntata in onda oggi 26 maggio 2025

Miguel sarà in difficoltà; non riuscirà a non pensare a Gracia. I momenti passati con lei lo hanno riportato indietro nel tempo e con il suo matrimonio in arrivo le cose non si mettono per nulla bene. Anche la Molina è molto turbata dai sentimenti che ha scoperto di provare per il ragazzo e dovrà prendere velocemente una decisione. Lucas e Julia insisteranno per sapere di più sull'adolescenza della madre mentre Emilio scopre che Paca ha fatto un'offerta alle sue figlie.

Un Posto al Sole: ecco cosa succederà nella puntata della Soap di oggi 26 maggio 2025

Mariella si troverà di nuovo con il cuore spezzato. L'Altieri si è di nuovo illusa che le cose tra lei e Guido potessero risolversi ma le sue speranze sono crollate come un castello di carta. Non tutto però potrebbe essere perduto; Claudia – tornata a Napoli – tornerà ad avere dei grossi dubbi sulla sua relazione con Guido. Intanto Manuela si sentirà in colpa per aver deluso Niko e tenterà di farsi perdonare mente Viola avrà un duro confronto con la madre di Matteo. Giulia sarà sempre più angosciata dalla scomparsa di Luca ma si renderà conto di poter contare sul sostegno delle persone che la amano.

