Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 26 maggio 2025: Miguel non può stare lontano da Gracia. L'attrazione sarà fatale?

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 26 maggio 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap il rapporto tra Miguel e Gracia diventerà sempre più bollente e difficile da gestire ma...

Ritorno a Las Sabinas ci dà appuntamento con un nuovo episodio della Soap Opera che sostituirà Il Paradiso delle Signore per quasi tutta l’estate. Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata in onda il 26 maggio 2025, alle ore 16.00 su Rai1 e prepariamoci a una settimana ricca di novità e colpi di scena romantici.

Le anticipazioni ci rivelano che Miguel sarà in difficoltà; non riuscirà a non pensare a Gracia. I momenti passati con lei lo hanno riportato indietro nel tempo e con il suo matrimonio in arrivo le cose non si mettono per nulla bene. Anche la Molina è molto turbata dai sentimenti che ha scoperto di provare per il ragazzo e dovrà prendere velocemente una decisione. Lucas e Julia insisteranno per sapere di più sull’adolescenza della madre mentre Emilio scopre che Paca ha fatto un’offerta alle sue figlie.

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni: Miguel non riesce a togliersi Gracia dalla mente

Gracia rischia grosso; il suo rapporto con Miguel sta diventando sempre più complicato e i sentimenti stanno emergendo prepotentemente. Il Larrea Mellado non riesce più a fare a meno di pensare alla Molina e non può togliersi dalla mente il suo amore d’adolescenza. Miguel vorrà rivedere Gracia il più presto possibile ma la figlia di Emilio non saprà come comportarsi. Avrà paura di combinare dei guai sia nel suo matrimonio che nella vita del suo antico amore, ormai promesso sposo di Esther, che si è già accorta che qualcosa non vada.

Ritorno a Las Sabinas: Julia e Lucas vogliono scoprire qualcosa in più su Gracia

Gracia non ha rivelato tutto quello che è successo, nel suo passato, ai suoi figli. Lucas e Julia stanno cercando di abituarsi alla nuova vita e stanno facendo tanta fatica a rinunciare agli agi della città. Lucas soprattutto vorrebbe tornare a Madrid, il prima possibile. Gli eventi degli ultimi tempi e qualche racconto sporadico hanno scatenato la curiosità dei due ragazzi, che chiederanno di sapere di più sull’adolescenza della loro mamma ma anche della loro dinamica zia. Le sorelle Molina riusciranno a raccontare tutto oppure continueranno a mantenere i loro segreti?

Emilio scopre il piano di Paca, ecco cosa succederà nella puntata di Ritorno a Las Sabinas

Paloma e Gracia hanno accettato l’aiuto di Paca, che ha proposto loro una soluzione per l’irrigazione dei loro terreni. La Utrera nasconde un doppio fine, che ovviamente si è guardata bene dal far trapelare. Le sorelle Molina non riusciranno, almeno per il momento, a rendersi conto che la proprietaria terriera è determinata a prendersi le loro terre ma Don Emilio lo intuirà eccome. Il padre delle ragazze scoprirà dell’offerta faatte alle sue figlie e si infurierà. Riuscirà a impedire che quello che Paca vuole si realizzi?

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.