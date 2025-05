Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni dal 26 al 30 maggio 2025: Gracia e Miguel cedono alla passione, Esther non lo deve sapere

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della nuova soap di Rai 1, Ritorno a Las Sabinas. Ecco cosa rivelano le trame delle puntate in onda dal 26 al 30 maggio 2025.

Arriva su Rai 1, al posto de Il Paradiso delle Signore che si prende una pausa in attesa della decima stagione la cui messa in onda è prevista a settembre, la soap Ritorno a Las Sabinas. Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate in onda dal 26 al 30 maggio 2025, ecco le trame.

Anticipazioni Ritorno a Las Sabinas: le trame in onda su Rai 1 da lunedì 26 maggio 2025 a venerdì 30 maggio 2025

Lunedì 26 maggio 2025

Miguel vuole rivedere Gracia ma lei è incerta sul da farsi, pensando al perché ha scelto di allontanarsi da lui. Nel frattempo, Lucas e Julia sono molto curiosi del passato della madre, soprattutto della sua adolescenza, mentre Emilio scopre quale offerta Paca ha fatto alle sue figlie. Dopo aver ragionato, Gracia decide cosa fare della sua relazione con Miguel.

Martedì 27 maggio 2025

Manca poco al matrimonio ma Esther non può non notate il grande turbamento emotivo del suo fidanzato. Continuano, nel frattempo, le indagini sulla morte di Óscar Egea e vengono a galla importanti questioni sul ragazzo. Mentre i parenti di Oscar devono riflettere, Paca rivela a Miguel quali piani ha in servo per Las Sabinas e i terreni degli Egea. Poi Esther mette alle strette Miguel, volendo portarlo a confessare i sentimenti per Gracia.

Mercoledì 28 maggio 2025

Dopo l’ictus, Emilio deve lottare con gravi condizioni di salute, e i medici non sanno se riuscirà a guarire completamente. Manuela interroga Richi e Jiménez, mentre Alex fa diverse domande a Esther sul conto di Óscar, per capire come stesse nei giorni precedenti la sua morte. Paca entra in competizione con Tano.

Giovedì 29 maggio 2025

Manuela e Álex tentano di ricostruire gli ultimi momenti di vita di Oscar, cercando possibili cause della sua morte, mentre Pilar scopre i progetti di Paca. Dopo aver scoperto il tradimento di Anton, Gracia è costretta a raccontare una dolorosa verità ai suoi figli. Poi, Gracia corre da Miguel, l’unica persona della quale si fida, e tra una confessione e l’altra, i due si lasciando andare ai sentimenti.

Venerdì 30 maggio 2025

Grazie ad una serie di eventi, Paca si avvicina sempre più al suo obiettivo. Nel frattempo, Paca intuisce che c’è qualcosa tra Miguel e Gracia ma non se ne preoccupa perché al momento la sua priorità è quella di mettere le mani sulla tenuta di Las Sabinas. Nel frattempo grazie all’aiuto di Paloma, Manuela riesce a fare un grosso passo avanti nelle indagini sulla morte di Óscar.

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.