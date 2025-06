Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 25 giugno 2025

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Rai - Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 25 giugno 2025

Scopriamo le trame della puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda su Rai 1 al posto de Il Paradiso delle Signore, alle ore 16.00 il 25 giugno 2025. Nella fascia serale ci sarà invece un nuovo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Ritorno a Las Sabinas: Ecco le Anticipazioni della puntata del 25 giugno 2025

Nella Puntata di Ritorno a Las Sabinas di oggi - 25 giugno 2025 - Paloma riabbraccerà Maria, una sua amica a cui si è molto legata durante la sua permanenza in istituto. La ragazza ne sarà molto felice e prenderà delle decisioni che lasceranno sua sorella molto perplessa. Intanto Trini sorprenderà Lucas e Lucia mentre si stanno baciando e correrà a informare Gracia, che sbiancherà. Miguel scoprirà perché la figlia di Don Emilio non lavora più a El Acebuche e Paca deciderà di confidare al genero i suoi piani per l’estrazione delle terre rare nei terreni di Manterana. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap. Qui la trama completa della puntata di Ritorno a Las Sabinas

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali di Ritorno a Las Sabinas dal 23 al 27 giugno 2025.

Un Posto al Sole: Scopriamo la Trama della puntata della Soap in onda oggi 25 giugno 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 25 giugno 2025 - Gianluca tornerà a Napoli e avrà intenzione di incontrare Alberto, suo padre, con cui non ha rapporti da diversi anni. Tutto questo capiterà quando Luca riuscirà a convincere Giulia ad accompagnarlo a vedere alcune strutture dove lui potrà stare per non pesare sulla Poggi. Intanto Chiara dimostrerà i suoi veri intenti. La Petrone vorrà vendicarsi di Marina e non darle una mano; per questo motivo sarà pronta a prendere accordi con Gennaro. Per Rosa sarà sempre più chiaro che è arrivata una nuova stagione d’amore e che Pino l’aiuterà a ritrovare completamente se stessa. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 23 al 27 giugno 2025.