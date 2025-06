Un Posto al Sole Anticipazioni 25 giugno 2025: Gianluca torna a Napoli, il confronto con Alberto è imminente!

Anticipazioni TV

Vediamo le anticipazioni e le trame della puntata di Un Posto al Sole in onda il 25 giugno 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3 vedremo Gianluca fare ritorno a Napoli, pronto ad affrontare suo padre Alberto dopo anni di lontananza.

Un Posto al Sole ci aspetta con una nuova puntata il 25 giugno 2025, alle ore 20.50 su Rai3. Le anticipazioni ci rivelano che Gianluca tornerà a Napoli e avrà intenzione di incontrare Alberto, suo padre, con cui non ha rapporti da diversi anni. Tutto questo capiterà quando Luca riuscirà a convincere Giulia ad accompagnarlo a vedere alcune strutture dove lui potrà stare per non pesare sulla Poggi. Intanto Chiara dimostrerà i suoi veri intenti. La Petrone vorrà vendicarsi di Marina e non darle una mano; per questo motivo sarà pronta a prendere accordi con Gennaro. Per Rosa sarà sempre più chiaro che è arrivata una nuova stagione d’amore e che Pino l’aiuterà a ritrovare completamente se stessa.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Gianluca torna a Napoli ed è pronto ad affrontare Alberto

Alberto cambierà vita; la sua scelta, inaspettata e coraggiosa, lo porterà a fare i conti con il suo passato ma anche con il sangue del suo sangue. Gianluca farà ritorno a Napoli dopo anni in cui è stato lontano dalla sua città natale e sarà pronto ad affrontare suo padre, con cui non ha rapporti da anni. I due dovranno chiarire molte cose e chissà se Palladini senior riuscirà a chiedere perdono al ragazzo per quello che gli ha fatto passare durante la fanciullezza e l’adolescenza. Quel che è certo è che all’arrivo di Gianluca, Giulia e Luca non ci saranno. De Santis riuscirà a convincere la Poggi ad accompagnarlo a visitare alcune strutture sanitarie che potrebbero accoglierlo nei dintorni.

Un Posto al Sole: Chiara pronta a vendicarsi di Marina

Marina è convinta che Chiara sia un’arma segreta per fermare Gagliotti. La Giordano ha contattato la ragazza e le ha offerto alcune quote dei Cantieri in cambio di un aiuto economico per salvare l’azienda. La Petrone ha accettato ma sarà molto chiaro che lei intenda fare molto di più… e non in positivo. Memore di quello che Marina le ha fatto passare, Chiara sarà pronta ad allearsi con Gennaro. I due troveranno un accordo vantaggioso per entrambi dopo aver scoperto di avere dei nemici in comune. Per i Cantieri e per i coniugi Ferri le cose si metteranno molto ma molto male.

Per Rosa è di nuovo un’emozione, ecco cosa vedremo nella puntata di Un Posto al Sole

Rosa e Pino hanno passato una notte insieme a casa della Picariello. Dopo aver ascoltato i consigli di Raffaele e di Clara, la mamma di Manuel si è decisa a fare quel passo che rimandava da tempo e si accorgerà di aver fatto molto bene a lasciarsi andare. Per lei si aprirà una nuova stagione d’amore e finalmente saprà vivere intensamente i suoi sentimenti per il dolce postino, che ha saputo risvegliare il suo cuore impaurito e solitario.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 23 al 27 giugno 2025.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.