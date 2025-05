Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 23 maggio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le trame della puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda su Rai 1 al posto de Il Paradiso delle Signore, alle ore 16.00 il 23 maggio 2025. Nella fascia serale ci sarà invece un nuovo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Ritorno a Las Sabinas: Ecco cosa accadrà nella puntata in onda oggi 23 maggio 2025

Nella Puntata di Ritorno a Las Sabinas di oggi - 23 maggio 2025 - Gracia e Paloma non riusciranno ad andare d’accordo e questo provocherà non pochi problemi alla loro tenuta. Mentre la più giovane delle sorelle proseguirà nel volersi occupare degli affari e a non volere problemi con Esther, Gracia non smetterà di farsi sempre più vicina a Miguel, che con il ritorno del suo amore di gioventù è molto confuso. Intanto Manuela non riuscirà a darsi pace e vorrà scoprire a ogni costo come sia morto Oscar. Lucas invece, deciso a tornare a casa, tradirà la fiducia della zia che sarà molto delusa da lui. Qui la trama completa della puntata di Ritorno a Las Sabinas del 23 maggio 2025

Un Posto al Sole: Anticipazioni della puntata di oggi 23 maggio 2025

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 23 maggio 2025 - Manuela si troverà a gestire una situazione molto complicata a causa di Jimmy. Le anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il giovane Poggi è fuggito da Palazzo Palladini e ha disubbidito a suo padre per andare a incontrare il suo rapper preferito. La Cirillo si renderà conto della sua assenza e non saprà se informare Niko o meno. Intanto Mariella sarà entusiasta di partecipare alla gara di ballo con Guido ma le sue aspettative potrebbero essere disattese brutalmente. Damiano ha preso una decisione molto importante per il suo futuro e intende presentare domanda per il concorso di vice ispettore ma come reagirà Viola? Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole.

