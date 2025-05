Un Posto al Sole Anticipazioni 23 maggio 2025: Manuela in crisi per colpa di Jimmy mentre Damiano vuole fare carriera

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 23 maggio 2025 su Rai3. Le anticipazioni dell'episodio della Soap Opera ci rivelano che Manuela scoprirà che Jimmy è fuggito e non saprà se dirlo o meno a Niko mentre Damiano deciderà di fare domanda per un importante concorso che svolterà la sua carriera.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 23 maggio 2025, alle ore 20.50 su Rai3, Manuela si troverà a gestire una situazione molto complicata a causa di Jimmy. Le anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il giovane Poggi è fuggito da Palazzo Palladini e ha disubbidito a suo padre per andare a incontrare il suo rapper preferito. La Cirillo si renderà conto della sua assenza e non saprà se informare Niko o meno. Intanto Mariella sarà entusiasta di partecipare alla gara di ballo con Guido ma le sue aspettative potrebbero essere disattese brutalmente. Damiano ha preso una decisione molto importante per il suo futuro e intende presentare domanda per il concorso di vice ispettore ma come reagirà Viola?

Un Posto al Sole Anticipazioni 23 maggio 2025: Jimmy è fuggito, per Manuela è un problema!

Jimmy ha disubbidito a suo padre e ha deciso di lasciare di nascosto Palazzo Palladini per andare all’incontro con il suo rapper preferito. Il ragazzino ha di nuovo dato retta a Matteo e si è lasciato trascinare totalmente. Questa non è una semplice marachella e per il ragazzino ci saranno pesanti conseguenze. Ad accorgersi di quello che ha fatto sarà Manuela. La Cirillo non saprà come comportarsi; da una parte vorrà mantenere il segreto e vorrà confrontarsi personalmente con il nipote mentre dall’altra penserà di informare Niko e di trovare insieme a lui un modo per far capire al giovane Poggi che sta sbagliando. Manu sarà perfettamente consapevole che comunque lei si comporti, uno degli uomini più importanti della sua vita ci rimarrà male e se la prenderà con lei.

Un Posto al Sole: Mariella vicina a un’altra cocente delusione

Mariella ha deciso di partecipare alle serate danzanti a Il Vulcano e lo ha fatto per poter stare con Guido. L’Altieri ha tenuto Sasà all’oscuro dei veri motivi della sua scelta ma presto Cerri si renderà conto di quello che sta combinando la sua amica e ne avrà giustamente paura. Purtroppo per Mariella le cose non andranno come da lei sperato e purtroppo nell’aria c’è in arrivo un’altra cocente delusione, che l’allontanerà sempre di più dal momento in cui riuscirà a ritrova se stessa e la sua felicità.

Damiano vuole fare carriera, ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole

In commissariato la situazione si sta surriscaldando. Damiano non sopporta più il comportamento di Grillo, che non smette di tormentarlo. Renda ha già pensato a un modo per liberarsi della zavorra del suo rivale. Ha pensato di fare domanda per il concorso come vice ispettore. Sarà un avanzamento di carriera molto importante per lui ma sicuramente dovrà confrontarsi con Viola. La Bruni potrebbe non essere d’accordo con lui e potrebbe opporsi a questa decisione. Ma andrà davvero così?

