Un Posto al Sole Anticipazioni dal 19 al 23 maggio 2025: Gennaro corteggia Elena

Vediamo cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai3 dal 19 al 23 maggio 2025. Negli episodi della Soap vedremo Niko punire severamente Jimmy.

Scopriamo cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda dal 19 al 23 maggio 2025 su Rai3 alle ore 20.50. Le anticipazioni della Soap ci rivelano che Gennaro inizierà a corteggiare Elena, che spera che Gagliotti torni a pagare per la pubblicità in radio. Mentre Michele crede che ci sia lui dietro la scomparsa di Assane, Giulia è disperata per la scelta di Luca e non si arrende alla sua decisione. Jimmy, invece, non ascolta nuovamente le parole di Niko e questa volta Manuela scopre tutto per prima.

Lunedì 19 maggio 2025

Luca è partito improvvisamente e Giulia è sconvolta, soprattutto dopo che Alberto le ha rivelato le vere intenzioni del suo promesso sposo. Nel frattempo, Elena si impegna per rilanciare l’offerta della radio ma Gennaro Gagliotti non vuole più investire nella pubblicità, a causa dei contenziosi con Ferri. Troverà una soluzione a questo problema?

Martedì 20 maggio 2025

Giulia è sempre più angosciata per Luca, che spiega le ragioni del suo improvviso addio a Napoli a Gianluca. Nel frattempo, Niko cerca di consolare la madre ma non fa che peggiorare la situazione. Roberto, consigliato da Marina, prova a convincere Gennaro a non abbandonare la radio. Manuela si mette alla prova con un provino per sostituire la sua gemella nella trasmissione di Michele.

Mercoledì 21 maggio 2025

Mentre Michele scopre che la famiglia di Assane ha denunciato la sua scomparsa, Elena si lascia andare al corteggiamento di Gennaro sentendosi lusingata. Giulia non vuole accettare la scelta di Luca e lasciarlo libero, mentre Renda inizia a considerare un progetto importante e tra Damiano e Grillo ci sono sempre più tensioni.

Giovedì 22 maggio 2025

Nonostante il divieto di Niko e le pressioni di Matteo, Jimmy vuole incontrare il suo rapper preferito. Elena e Gennaro sono sempre più in sintonia mentre Michele sospetta che Assane sia scomparso proprio a causa di Gagliotti. Nel frattempo, al Vulcano si organizzano serate danzanti con Gabriela, mentre Samuel è sempre più geloso e non sa gestire bene questo nuovo sentimento.

Venerdì 23 maggio 2025

Jimmy è fuggito e Manuela lo scopre. Cosa farà? La scelta è tra coprire il nipote o dire tutto a Niko, scatenando così nuove tensioni in famiglia. Mariella, invece, è felice di partecipare alle serate di ballo al Valucano, ma purtroppo si trova davanti una realtà diversa dal previsto. Damiano ha deciso di candidarsi come vice ispettore e affrontare il concorso, ma come la prenderà Viola?

