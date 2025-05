Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 19 maggio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le trame della prima puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda su Rai1 al posto de Il Paradiso delle Signore, alle ore 16.00 il 19 maggio 2025. Nella fascia serale ci sarà invece un nuovo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Ritorno a Las Sabinas: ecco cosa succederà nella prima puntata in onda oggi 19 maggio 2025

Nella Prima Puntata di Ritorno a Las Sabinas di oggi - 19 maggio 2025 - conosceremo le sorelle Molina, Gracia e Paloma, richiamate a Manterana – un paesino spagnolo – da cui anni prima sono fuggite. Le due donne, molto diverse tra loro e da anni separate, si troveranno di nuovo nella stessa casa per aiutare il loro padre Emilio - che presto scopriranno essere malato - e cercare di salvare la loro tenuta dalla crisi. Al loro rientro niente sarà facile soprattutto perché la ricca Paca Utrera ha deciso di mettere le mani sulle terre della loro famiglia e non intende in nessun modo farsi indietro. Paca è la madre di Esther, l’attuale fidanzata di Miguel, vecchio amore – indimenticato – di Gracia, che si troverà davanti alla sua innamorata di un tempo e andrà completamente in crisi. Intanto il paesino sarà sconvolto dalla morte improvvisa di Oscar, che riporterà Alex a casa dalle sue missioni in Amazzonia. Il ritorno delle Molina scatenerà la curiosità e la felicità di Tano, fratello maggiore di Miguel, da sempre innamorato di Gracia e lascerà perplessa Silvia la madre dei due fratelli Larrea Mellado. Qui la trama completa di Ritorno a Las Sabinas

Un Posto al Sole: Anticipazioni della puntata della Soap di oggi 19 maggio 2025

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 19 maggio 2025 - Giulia scoprirà che Luca è fuggito e verrà a sapere i motivi della sua decisione. La Poggi sarà sconvolta dalle intenzioni del suo compagno e spererà di poterlo raggiungere prima che lui sparisca totalmente dalla circolazione. Non sarà facile vincere la sua angoscia, non dopo quanto rivelato da Alberto. Intanto Elena tenterà di rilanciare la programmazione di Radio Golfo 99 ma avrà bisogno degli investimenti pubblicitari di Gennaro. Gagliotti purtroppo per lei si rifiuterà di investire ancora nella radio e la Giordano si troverà in grande difficoltà e dovrà trovare una via d’uscita. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole.

