Un Posto al Sole Anticipazioni 19 maggio 2025: Giulia in preda all'angoscia mentre Elena deve salvare Radio Golfo 99

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame della puntata di Un Posto al Sole in onda il 19 maggio 2025 su Rai3. Nell'episodio della Soap di Rai3 vedremo Giulia presa dall'angoscia per la fuga di Luca mentre Elena cercherà di rilanciare la Radio ma Gagliotti non vorrà più investire. Riuscirà a convincerlo?

Un Posto al Sole ci aspetta con un nuovo appuntamento il 19 maggio 2025, alle ore 20.50 su Rai3. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Giulia scoprirà che Luca è fuggito e verrà a sapere i motivi della sua decisione. La Poggi sarà sconvolta dalle intenzioni del suo compagno e spererà di poterlo raggiungere prima che lui sparisca totalmente dalla circolazione. Non sarà facile vincere la sua angoscia, non dopo quanto rivelato da Alberto. Intanto Elena tenterà di rilanciare la programmazione di Radio Golfo 99 ma avrà bisogno degli investimenti pubblicitari di Gennaro. Gagliotti purtroppo per lei si rifiuterà di investire ancora nella radio e la Giordano si troverà in grande difficoltà e dovrà trovare una via d’uscita.

Un Posto al Sole Anticipazioni 19 maggio 2025: Giulia in preda all’angoscia

Giulia è nel panico. Luca è fuggito e ha fatto perdere completamente le sue tracce. La Poggi è disperata per questa improvvisa partenza e purtroppo non riuscirà a trovare la calma facilmente. La madre di Niko sarà ulteriormente spaventata da quanto successo per via delle dichiarazioni di Alberto, che le rivelerà le vere intenzioni del suo compagno e le racconterà del dolore che il De Santis ha condiviso con lui, prima di sparire da Palazzo Palladini. Giulia non getterà del tutto la spugna e spererà di riuscire a rimettersi in contatto con il suo amato e magari di convincerlo a tornare indietro sui suoi passi. Ma non sarà facile, soprattutto non dopo che Luca, lontano da casa, si è messo in contatto con una persona del suo passato, che tenterà di aiutarlo.

Un Posto al Sole: Elena pronta a rilanciare Radio Golfo 99 ma…

Roberto ha assunto Elena a Radio Golfo 99. Ferri è convinto che la sua figliastra possa essere un’arma segreta per fermare Gagliotti o meglio per convincerlo a non muovere guerra contro la loro società. Elena ha preso sul serio il suo impegno come direttrice dell’emittente e ha proposto a Michele un nuovo ruolo al suo interno, lasciando molto perplessi sia Roberto che lo stesso Gennaro, che hanno tentato di fare di tutto per distruggere Saviani. La Giordano cercherà in ogni modo di rilanciare il palinsesto ma avrà bisogno di un cospicuo aiuto economico proveniente dalle pubblicità. Ma si troverà davanti a un grosso ostacolo.

Elena contro Gennaro ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole

Roberto ha messo Elena al comando di Radio Golfo 99 e la decisione ha rallegrato, almeno un po’, Michele. Saviani ha trovato un’alleata sulla sua strada ma non ha purtroppo risolto tutti i suoi problemi. Neanche la Giordano li avrà superati tutti. Si troverà infatti a chiedere delle sovvenzioni importanti a Gagliotti e questo per rilanciare l’emittente e renderla sempre più competitiva e all’avanguardia. L’imprenditore però, convinto che Ferri lo abbia imbrogliato, non sarà per nulla d’accordo e storcerà il naso, rifiutandosi di investire ancora in pubblicità. La figlia di Marina dovrà trovare una via d’uscita ma non sarà semplice e forse non potrà sottrarsi alla corte spietata che gli farà il nuovo socio di sua madre.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.