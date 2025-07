Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 1° luglio 2025

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 1° luglio 2025

Scopriamo le trame della puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda su Rai 1 al posto de Il Paradiso delle Signore, alle ore 16.00 il 1° luglio 2025. Nella fascia serale ci sarà invece un nuovo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Ritorno a Las Sabinas: Scopriamo le Anticipazioni della puntata del 1° luglio giugno 2025

Nella Puntata di Ritorno a Las Sabinas di oggi - 1° luglio 2025 - Gracia capirà che l’unica persona a cui potrà chiedere il denaro per il riscatto di suo figlio, è Paca. La Utrera non si lascerà scappare l’occasione di mettere le mani su Las Sabinas o meglio sulla parte di proprietà di Gracia e Miguel, purtroppo, non potrà fare nulla per evitare tutto questo nonostante voglia a tutti i costi aiutare la sua amata e il giovane che ha appena scoperto essere suo figlio. Nel mentre Esther sarà sempre più preoccupata per suo marito e farà una scelta coraggiosa. Qui la trama completa della puntata di Ritorno a Las Sabinas

Un Posto al Sole: Vediamo la Trama della puntata della Soap in onda oggi 1° luglio 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 1° luglio 2025 - Michele e Agata, alleati per trovare Assane, finiranno per mettersi nei guai. Davanti al notaio, Chiara intanto firmerà i documenti per entrare in società con Marina e Roberto e sarà pronta a entrare in azione con il suo piano di vendetta. Alberto tenterà di riconquistare la fiducia di Gianluca, che non riesce a credere che suo padre sia cambiato e pentito mentre Mariella e Guido ritroveranno la loro complicità e potrebbero tornare presto insieme. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole

