Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 1° luglio 2025: Gracia in scacco, Paca sta vincendo e Miguel non può fare nulla!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 1° luglio 2025. Le trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci rivelano che Gracia sarà costretta a cedere a Paca la sua parte di Las Sabinas per salvare Lucas mentre Esther farà una scelta che si rivelerà molto coraggiosa e utile.

Per Gracia e Miguel c’è una sola soluzione per salvare Lucas. Le anticipazioni della puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 1° luglio 2025, alle ore 16.00 su Rai1, ci rivelano che la Molina capirà che l’unica persona a cui potrà chiedere il denaro per il riscatto di suo figlio, è Paca. La Utrera non si lascerà scappare l’occasione di mettere le mani su Las Sabinas o meglio sulla parte di proprietà di Gracia e Miguel, purtroppo, non potrà fare nulla per evitare tutto questo nonostante voglia a tutti i costi aiutare la sua amata e il giovane che ha appena scoperto essere suo figlio. Nel mentre Esther sarà sempre più preoccupata per suo marito e farà una scelta coraggiosa. Scopriamo insieme cosa succederà, nel dettaglio, nell’episodio della Soap.

Ritorno a Las Sabinas: Miguel e Gracia al salvataggio di Lucas, il loro figlio

Miguel aiuterà Gracia a trovare Lucas e a riportarlo a casa, sano e salvo. Il Larrea ha promesso alla sua amata di sostenerla anche prima di scoprire che quel giovane, che lui ha conosciuto da qualche mese, è suo figlio. La Molina sarà costretta a rivelarglielo mentre staranno cercando il denaro per pagare il riscatto e per il fratello di Tano sarà una sorpresa inaspettata. Sebbene sconvolto, Miguel comincerà a capire un po’ di più sulla partenza di Gracia e sul perché non abbia più fatto ritorno a casa ma soprattutto penserà che quando tutto questo sarà finito, lui e Lucas dovranno recuperare il tempo perduto.

Paca mette Gracia con le spalle al muro, ecco cosa vedremo nella puntata di Ritorno a Las Sabinas

Gracia deve trovare un milione di euro per pagare il riscatto di suo figlio e riportarlo a casa. Purtroppo né lei né Miguel, nemmeno unendo le forze, sono in grado di racimolare una cifra così alta. L’unica persona che dispone di questa somma di denaro, immediatamente e senza dover aspettare troppo, è Paca. La Utrera approfitterà di questa necessità per mettere la Molina spalle al muro e per costringerla a cederle la sua quota di Las Sabinas, cosa che purtroppo la figlia di Don Emilio dovrà fare per riavere Lucas. Nella sua mente, così come in quella di Miguel si profilerà l’idea di restituire il denaro alla donna, appena possibile.

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni: Esther pronta a tutto per Miguel

Gracia otterrà da Paca il denaro per pagare il riscatto di Lucas ma a caro prezzo; la Molina firmerà dei documenti con cui cederà la sua parte di proprietà alla Utrera e poi correrà nel luogo stabilito per fare lo scambio con il rapitore. Miguel si proporrà di accompagnarla e di starle vicino anche perché Lucas è suo figlio. Esther cercherà di fermarlo ma non ci riuscirà; dopo un confronto serrata con sua madre, che accuserà di aver approfittato di un momento di debolezza della povera Gracia, la dottoressa deciderà di fare quello che i genitori di Lucas non hanno voluto fare: denunciare il rapimento alla Guardia Civile. Avvertirà quindi Manuela e la sua squadra, che correranno ad aiutare i due e riusciranno a fermare il rapitore che, nel mentre, sarà riuscito a prendere il denaro e a darsi alla fuga.

Foto Credit: Disney+

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali di Ritorno a Las Sabinas dal 30 giugno al 4 luglio 2025.

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.