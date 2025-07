Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 10 luglio 2025: Laura torna a Manterana, viva e vegeta!

Anticipazioni TV

Scopriamo succederà nella doppia puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 10 luglio 2025. Le trame degli episodi della Soap di Rai2 ci rivelano che a Manterana tornerà Laura. La donna ha solo finto la sua morte.

Ritorno a Las Sabinas ci aspetta con due nuovi episodi mattutini il 10 luglio 2025, dalle ore 8.45 su Rai2. Nelle puntate della Soap vedremo un ritorno molto importante a Manterana. Laura, creduta morta per anni, comparirà di nuovo davanti alle sue figlie, lasciando sia Gracia che Paloma senza parole. Le due ragazze non sapranno che fare e come reagire e ognuna avrà un comportamento diverso. Laura incontrerà anche Emilio, a cui dovrà spiegare cosa sta succedendo così come dovrà farlo con Paca. Intanto Tano, la prima persona informata oltre la famiglia, vorrà approfittare di questa situazione per fare un grande passo con Gracia.

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni 10 luglio 2025: Laura è viva!

Gracia vuole ricominciare e potrebbe farlo molto presto, grazie a un evento inaspettato che colpirà la sua famiglia ma anche per merito di Tano, con cui le cose stanno andando a gonfie vele. La Molina passerà dei momenti di grande romanticismo con il Larrea e al ritorno a casa si imbatterà in una persona che non avrebbe mai e poi mai pensato di rivedere: sua madre. Laura si farà trovare all’ingresso della tenuta e riabbraccerà, per prima la sua primogenita, felice di vederla e pronta ad andare a informare suo padre e sua sorella Paloma. Ma le loro reazioni non saranno come la sua.

Paloma piena di rancore, ecco cosa succederà nelle puntate di Ritorno a Las Sabinas

Gracia informerà prima di tutti Paloma, che ovviamente non riuscirà a capire come una cosa simile possa essere successa. La ragazza faticherà, e non poco, a capire che dietro tutto quello che sta succedendo ci sia un piano che né lei né sua sorella potevano immaginare. L’incontro tra Paloma e Laura sarà molto complicato. Davanti a un’entusiasta Gracia, sua sorella non riuscirà nemmeno ad avvicinarsi alla madre e fuggirà a gambe levate, incapace di pensare che tutte le loro sofferenze, quelle che hanno costretto lei a vivere lontano da casa, avrebbero potuto essere tutte evitate se solo lei non avesse finto la sua morte.

Ritorno a Las Sabinas: Laura confida alle figlie di aver finto la sua morte

Paloma non riuscirà a perdonare sua madre per essere ricorsa a un inganno che ha rovinato la loro famiglia. La donna rivelerà alle ragazze di aver pensato di agire così per liberarle dalla sua presenza, diventata molesta e preoccupante dopo che Don Emilio aveva scoperto il suo tradimento. Laura confesserà di aver vissuto per anni all’estero e di non essersi voluta mettere in contatto con loro perché caduta in una gravissima depressione, che non le ha dato tregua sino a poco tempo prima. Questo lo racconterà davanti a Emilio e le sue figlie, guadagnando visi storti da parte di Paloma e suo marito mentre Gracia continuerà a dimostrarsi l’unica persona desiderosa di capirla. Anche Paca, che scoprirà che è viva poco dopo, non sarà per nulla entusiasta di tutto quello che sta accadendo e si sentirà presa in giro. Tano invece cercherà di sfruttare questo bel momento per entrare sempre più nelle grazie di Gracia.

Foto Credit: ©Disney+

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali di Ritorno a Las Sabinas dal 7 all'11 luglio 2025.

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì dalle 8.45 su Rai2 con un doppio episodio.