Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 9 luglio 2025: È tempo di ricominciare ma Gracia ne sarà capace?

Vediamo cosa succederà nella doppia puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 9 luglio 2025. Le trame degli episodi della Soap di Rai2 ci rivelano che Silvia chiederà scusa a Gracia ma la Molina sarà perdonare chi l'ha fatta soffrire?

Gracia riceverà finalmente delle scuse ma forse non basteranno per rimediare a tutto quello che le è successo in passato. Le anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas ci rivelano che nella doppia puntata in onda il 9 luglio 2025, dalle ore 8.45 su Rai2, Silvia chiederà perdono alla sorella di Paloma per averla sempre osteggiata e prometterà di rimediare con Lucas. Don Emilio, in prigione, accetterà di essere seguito da un avvocato mentre Tano confesserà alla madre e al fratello di avere intenzioni serie con Gracia e di non voler tornare indietro sui suoi passi. Maria invece penserà di dover fare qualcosa affinché cessino i conflitti tra i Molina e Paca. Ma cosa si inventerà?

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni 9 luglio 2025: Gracia riuscirà a perdonare?

Gracia ha scoperto la verità e fatica a perdonare Emilio per quello che ha fatto passare a lei e a sua sorella. La Molina è molto delusa da suo padre così come lo è di Paca e di Silvia, che le hanno sempre dato contro. Quest’ultima si farà però avanti per chiedere scusa alla donna per essere stata così dura con lei. La madre di Miguel e Tano le assicurerà di riempire d’amore Lucas e di cercare di creare un bel legame con lui. Gracia ne sarà felice ma riuscirà a voltare pagina e a rimanere a Manterana oppure fuggirà di nuovo?

Ritorno a Las Sabinas: Tano confessa a Miguel e Silvia il suo amore per Gracia

Tano ha rivelato a Gracia il suo amore ma la Molina tentenna e questo perché non è sicura di voler rimanere a vivere a Manterana. Il sindaco non ha intenzione di gettare la spugna e racconterà a sua madre e a suo fratello delle sue intenzioni. Rivelerà loro di voler dimostrare alla Molina di fare sul serio con lei e di volerla convincere a rimanere a Las Sabinas, nonostante quello che è successo. Ma ci riuscirà? Saprà il suo amore lenire le ferite che la figlia di Don Emilio si porta dietro da tempo?

Don Emilio accetta la sua difesa, ecco cosa vedremo nella puntata di Ritorno a Las Sabinas del 9 luglio 2025

Don Emilio si è costituito. Il Molina è convinto di aver ucciso Óscar o almeno nei suoi ricordi c’è l’immagine di lui che colpisce il ragazzo in testa con una pala. Il padre di Gracia e Molina non ricorda però altro e non sa spiegare perché poi il giovane sia stato trovato privo di vita nel pozzo; sa solo di averlo visto e colpito il giorno della sua morte. Per la Guardia Civile questo è bastato per incriminarlo ma Gracia è riuscita a procurargli un avvocato e lui, dopo qualche insistenza, ha accettato di farsi difendere. Intanto Maria inizierà a pensare che sia tempo che i Molina e Paca Utrera facciano pace ma cosa le verrà in mente di fare?

Foto Credit: ©Disney+

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali di Ritorno a Las Sabinas dal 7 all'11 luglio 2025.

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì dalle 8.45 su Rai2 con un doppio episodio.