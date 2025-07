Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni dal 7 all'11 luglio 2025: Tano confessa a Gracia di amarla mentre Emilio viene arrestato

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della nuova soap di Rai 1, Ritorno a Las Sabinas. Ecco cosa rivelano le trame delle puntate in onda dal 7 all'11 luglio 2025.

Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame delle puntate di Ritorno a Las Sabinas, in onda dal 7 all'11 luglio 2025. La Soap va in onda su Rai1 alle ore 16.00 e ci farà compagnia siano ad agosto quando tornerà Il Paradiso delle Signore.

Anticipazioni Ritorno a Las Sabinas: le trame in onda su Rai 1 da lunedì 7 luglio a venerdì 11 luglio 2025

Lunedì 7 luglio 2025

Don Emilio è tormentato dal ricordo della sera in cui è morto Óscar e sembra essere convinto di essere in qualche modo responsabile. Silvia organizza un pranzo in famiglia conoscere meglio Lucas ora che la verità è finalmente venuta a galla mentre Gracia spiega a Miguel, una volta per tutte, perché non fuggirono insieme da Manterana. Paloma invece rivela a Richi qualche dettaglio sulla sua adolescenza e Maria, vedendola sempre più affranta, comincia a pensare che sia arrivata l’ora di cambiare atteggiamento.

Martedì 8 luglio 2025

Emilio si sente colpevole per la morte di Óscar e si confida con Trini. Gracia chiede aiuto a Miguel affinché lui faccia qualcosa per convincere Paca le restituisca la sua parte di Las Sabinas. Il Larrea ne parla con Esther ma lei finge di non sapere che sua madre ha minacciato Gracia per tenerla lontana da lui poi cerca di fare amicizia con Lucas. Maria perde il pelo ma non il vizio e torna a rendersi fastidiosa, cercando di manipolare Trini.

Mercoledì 9 luglio 2025

Trini non è convinta che Don Emilio abbia davvero ucciso Óscar come dice ma poi trova la pala sporca di sangue e comincia a tremare. Silvia si avvicina a Emilio e gli suggerisce di sotterrare l’ascia di guerra ora che la verità su Lucas è venuta a galla. Manuela continua a essere divisa tra i sentimenti che prova per Dani e quelli, impossibili, per Alex. Tano confessa a Gracia i suoi sentimenti e cerca di convincerla a rimanere a Manterana nonostante il suo rapporto non idilliaco con suo padre.

Giovedì 10 luglio 2025

Don Emilio si costituisce per l’omicidio di Óscar e Manuela, purtroppo per lui, trova delle prove a Las Sabinas. Miguel, preoccupato per gli eventi che stanno sconvolgendo Gracia e la sua famiglia, propone a Lucas di trasferirsi a El Acebuche con lui, Esther e Julia. Il Larrea gli assicura di volergli stare vicino. Gracia è ancora sconvolta per quello che le ha rivelato Tano ma decisa a non pensarci, almeno per il momento, chiede al sindaco di trovare un buon avvocato per suo padre.

Venerdì 11 luglio 2025

Emilio è in carcere e accetta di essere difeso da un avvocato, trovato da Tano. Il sindaco condivide con sua madre e con il fratello i suoi sentimenti per Gracia e rivela anche quali sono i suoi progetti futuri. Maria intanto decide di prendere una decisione che coinvolge Paca e i Molina, affinché i conflitti cessino. Silvia invece si scusa per il suo comportamento con Gracia.

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.