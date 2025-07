Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni dell'11 luglio 2025: Laura sotto torchio, sarà la verità quello che dice?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa accadrà nella doppia puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda l'11 luglio 2025. Le trame degli episodi della Soap di Rai2 ci rivelano che Laura faticherà a riconquistare la fiducia di tutti mentre la Guardia Civile comincerà a indagare.

Per Laura sarà difficile riconquistare la fiducia di tutti ma piano piano anche i più restii sembreranno accettarla di nuovo a Manterana. Nelle puntate di Ritorno a Las Sabinas in onda l’11 luglio 2025, dalle ore 8.45 su Rai2, la madre di Gracia e Paloma conoscerà i suoi nipoti e vivrà un intenso momento anche con sua figlia Paloma e con suo marito Emilio. Intanto Miguel si scuserà con Gracia per averla aggredita senza sapere cosa stesse succedendo mentre Tano non mollerà la presa e sarà sempre più convinto di voler sposare la Molina. Questo provocherà una grande discussione tra lui e suo fratello. Paca, arrabbiata con la sua amata per essere stata lontana per ben 20 anni, comincerà a provare per lei una strana ossessione mentre Manuela e Alex si renderanno conto che il loro amore è più complicato del previsto. La Guardia Civile comincerà a indagare sulla vicenda di Laura mentre a El Acebuche verranno hackerati i conti della Utrera, costretta a chiedere aiuto.

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni 11 luglio 2025: Laura alla riconquista della sua famiglia

Laura è tornata ed è viva e vegeta. La donna ha spiegato alla sua famiglia di aver deciso di fingere la sua morte per evitare di rovinare le loro vite con il suo amore per Paca ma anche desiderosa di non vivere nella menzogna. La madre di Gracia e Paloma dovrà piano piano riconquistarsi la stima dei suoi cari. Don Emilio comincerà a perdonarla per quello che ha fatto e a sentirsi rinfrancato dalla novità mentre Paloma deciderà di concederle una possibilità, nonostante quanto successo in passato. Gracia continuerà invece a essere tanto felice del suo ritorno.

Gracia e Tano presto sposi, ecco cosa succederà nelle puntate di Ritorno a Las Sabinas

Gracia presenterà Lucas e Julia a sua madre e i due ragazzi saranno felici di conoscere la loro nonna, di cui tanto hanno sentito parlare. Tano approfitterà di ogni momento per stare accanto alla sua amata, che vuole sposare il più presto possibile. La proposta di matrimonio farà scattare una discussione molto accesa tra i fratelli Larrea mentre Paca, superata la rabbia iniziale, comincerà a riavvicinarsi a Laura ma in un modo ossessivo. Trini sarà costretta a fare un passo indietro con i suoi sentimenti per Don Emilio e per lei non sarà per nulla facile.

Ritorno a Las Sabinas: La Guardia Civile indaga su Laura

Il ritorno di Laura ha sconvolto tutti e la Guardia Civile comincia a indagare e vuole capire come abbia fatto la donna a fingere così bene la sua morte e chi sia il coroner che lei dice l’abbia aiutata a simulare la sua morte. Intanto Manuela e Alex saranno preoccupati e si renderanno conto che la loro relazione non può andare come da loro sperato. Il sacerdote sarà sempre più pervaso da dubbi e vorrà interrogare la signora Molina il prima possibile per comprendere se menta oppure no. Miguel si scuserà con Gracia per averla aggredita e accusata di non riuscire a pensare a Lucas come dovrebbe. Paca sarà costretta a chiedere aiuto per fermare gli hacker che sono riusciti a entrare nei suoi conti.

