Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 7 luglio 2025: Gracia sconvolge Miguel con un'altra dura confessione, ecco quale

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà nella doppia puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 7 luglio 2025. Le trame degli episodi della Soap di Rai2 ci rivelano che Gracia sarà costretta a confessare a Miguel perché non è fuggita con lui da Manterana.

Gracia sarà costretta a confessare a Miguel la vera ragione per cui non è fuggita con lui da Manterana. Le anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas ci rivelano che nella doppia puntata in onda il 7 luglio 2025, a partire dalle ore 8.45 su Rai2, la Molina – stanca delle accuse del suo ex innamorato – sceglierà di essere sincera con lui e di rivelargli di non aver potuto lasciare il paese con lui per evitate che venisse accusato dell’omicidio di suo padre. La figlia di Don Emilio gli dirà che dietro a tutto questo c’è lo zampino Paca Utrera, che l’ha minacciata senza farsi tanti scrupoli. Intanto Emilio continuerà a essere tormentato dal ricordo della sera in cui vide Óscar nel bosco e comincerà a pensare di essere stato lui a ucciderlo mentre Silvia organizzerà un pranzo in famiglia per conoscere meglio Lucas ma Lucia non sarà tra gli invitati. Paloma rivelerà a Richi alcuni dettagli della sua adolescenza mentre Maria inizierà a pensare di dover cambiare atteggiamento ma questo non sarà un bene per i Molina. Vediamo nel dettaglio cosa succederà negli episodi della Soap.

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni 7 luglio 2025: Gracia rivela a Miguel tutta la verità

Gracia è furiosa con suo padre e come se non bastasse Miguel continua a tormentarla con il suo disprezzo e la sua freddezza e non solo perché lei gli ha nascosto la paternità di Lucas. Il Larrea è ancora molto arrabbiato con lei per avergli detto no alla loro fuga da Manterana, di cui non ha mai capito il vero motivo. Stanca di essere costantemente tormentata e pungolata da lui, proprio ora che avrebbe bisogno del suo sostegno, la Molina deciderà di confessargli ogni cosa riguardo a questa faccenda. Gracia gli rivelerà di essere stata ricattata da Paca, che le intimò di lasciar in pace il futuro marito di sua figlia, minacciandola di farlo finire in prigione con l’accusa dell’omicidio di suo padre. La madre di Julia dirà al suo ex amante di averlo voluto proteggere dal carcere e di aver voluto sacrificarsi affinché fosse libero.

Lucas conosce meglio la sua nuova famiglia, ecco cosa succederà nella puntata di Ritorno a Las Sabinas

Miguel sarà giustamente una furia e si dirigerà immediatamente da Paca, che aggredirà senza grandi scrupoli. La Utrera non negherà ma assicurerà al genero che non avrebbe mai e poi mai potuto davvero denunciarlo. Il Larrea non riuscirà a calmarsi facilmente ma dovrà ritrovare la serenità per poter passare una giornata tranquilla in compagnia della sua famiglia. Sua madre Silvia organizzerà un pranzo per conoscere meglio Lucas e ci saranno tutti tranne Lucia. La ragazza non sarà invitata per richiesta specifica di Lucas, che riterrà opportuno non rivedere la giovane di cui si è innamorato – ricambiato – non sapendo che fosse sua sorella.

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni: Don Emilio tormentato dal ricordo di Óscar

È da qualche tempo che Don Emilio ha ricordato di aver incontrato Óscar nel bosco e di aver avuto con lui una discussione piuttosto accesa. Il Molina non ricorda però i particolari ed è costantemente tormentata da tutto questo; vorrebbe infatti capire se lui è in qualche modo responsabile oppure no. Intanto Paloma rivela a Richi qualche dettaglio in più sulla sua adolescenza non proprio idilliaca mentre Maria, che sta combinando solo guai, vedendo la sua amica così giù comincerà a pensare di dover cambiare il suo atteggiamento ma questa non sarà una scelta positiva per i Molina, che si ritroveranno ancora più infastiditi da lei.

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni luglio 2025: Esther mente a Miguel

Gracia ha sconvolto Miguel e ora lui è una furia. Il ragazzo non si aspettava che la sua compagna fosse stata minacciata in quel modo da Paca ma soprattutto sarà furioso con la suocera per aver anche solo pensato di far ricadere su di lui la morte di suo padre. Il Larrea ne parlerà con Esther, a cui racconterà perché è così arrabbiato con sua madre. La ragazza fingerà di non sapere dei ricatti della Utrera ai danni di Gracia ma strabuzzerà gli occhi quando scoprirà con quale argomento la sua mamma ha ricattato la sua rivale. Calmato il marito, deciderà di affrontare la donna che l’ha messa al mondo.

Esther vuole conquistare Lucas ma vuole Gracia lontana, ecco cosa succederà nella puntata di Ritorno a Las Sabinas

Esther sarà indignata con sua madre ma non certamente per il suo comportamento con Gracia, che vorrà sempre più lontana dalla sua famiglia. La dottoressa rimprovererà Paca per aver minacciato di rovinare suo marito, una persona che dovrebbe essere tutelata. La Utrera le giurerà che mai e poi mai avrebbe fatto una cosa simile e le confermerà di aver agito in quel modo per spaventare la Molina e proteggere tutti. Intanto Gracia pregherà Miguel di convincere sua suocera a restituirle la sua parte di terra quando lei potrà ridarle il denaro che aveva avuto per pagare il riscatto di Lucas. Intanto a proposito di Lucas, Esther cercherà di conquistare l’amicizia del ragazzo e di fare breccia nel suo cuore, affinché abbia un’altra freccia al suo arco.

Foto Credit: ©Disney+

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali di Ritorno a Las Sabinas dal 7 all'11 luglio 2025.

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì dalle 8.45 su Rai2 con un doppio episodio.