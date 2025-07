Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni dell'8 luglio 2025: Don Emilio si costituisce, Gracia deve salvarlo dalla prigione!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella doppia puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda l'8 luglio 2025. Le trame degli episodi della Soap di Rai2 ci rivelano che Don Emilio racconterà alla Guardia Civile di essere lui l'assassino di Óscar. Gracia dovrà trovare un avvocato per suo padre.

Nella doppia puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda l'8 luglio 2025, dalle ore 8.45 su Rai2, Don Emilio non riuscirà più a fare i conti con i suoi sensi di colpa e deciderà di presentarsi alla polizia per costituirsi. Le anticipazioni dell’episodio ci rivelano che con questa confessione il Molina si metterà in grossi guai e Gracia sarà costretta a intervenire chiedendo aiuto a Tano, affinché trovi un buon avvocato. Intanto Miguel, preoccupato per quello che sta succedendo a Las Sabinas, inviterà Lucas e Julia ad andare a vivere da lui anche se temporaneamente. Vediamo nel dettaglio cosa succederà negli episodi della Soap.

Ritorno a Las Sabinas: Trini scopre che Don Emilio potrebbe aver ragione

Don Emilio ha rivelato a Trini di aver ucciso Óscar ma la tuttofare dei Molina non ci ha creduto. La madre di Richi ha pensato a un sogno ma dovrà ricredersi molto presto. Sì perché troverà la pala di cui Emilio le ha parlato e sarà sporca di sangue. Per impedire che il suo amato padrone di casa finisca nei guai, Trini butterà l’arma ma purtroppo per lei questo non servirà a molto. Intanto Manuela sarà sempre più combattuta tra i suoi sentimenti per Dani e quelli impossibili per Alex, che stanno crescendo ogni giorno di più.

Silvia e Don Emilio fanno pace? Ecco cosa vedremo nella puntata di Ritorno a Las Sabinas

Silvia vuole conoscere meglio Lucas e spera di poter avere un buon rapporto con suo nipote. Dovrà però ricucire un legame anche con Don Emilio. La madre di Miguel e Tano spingerà il Molina a fare pace per amore del nipote che hanno scoperto di avere in comune. Il Molina sarà però impegnato in altro e sarà pronto a prendere una decisione che metterà tutto in discussione.

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni 8 luglio 2025: Don Emilio si costituisce

Don Emilio è tormentato da giorni ed è convinto di aver ucciso lui Óscar. Il Molina ha ricordato di aver incontrato il ragazzo nel bosco, di aver avuto una durissima discussione con lui (dopo averlo sorpreso ad avvelenare le acque) e di averlo colpito con una pala, che Trini ha trovato e buttato per salvarlo. Il senso di colpa del padre di Gracia e Paloma lo spingerà a presentarsi in centrale e a confessare a Manuela e ai suoi superiori tutto quello che rammenta, di fatto costituendosi per l’assassinio dell’Egea.

Gracia corre in aiuto di Emilio, ecco cosa vedremo nella puntata di Ritorno a Las Sabinas

Don Emilio racconterà ogni suo ricordo ma purtroppo non riuscirà a spiegare perché Óscar sia finito nel pozzo e non rammenterà di averlo trascinato via. In ogni caso finirà nei guai quando Manuela troverà le prove di quanto il Molina dice. Gracia dovrà correre ai ripari e chiederà aiuto al sindaco. Tano le ha confessato di amarla e sarà molto contento di darle una mano per dimostrarle che con lei fa sul serio. Dovrà presto trovare un avvocato che difenda Emilio e che faccia luce su questa faccenda. Il proprietario terriero è sì un uomo burbero ma di certo non è un assassino!

Ritorno a Las Sabinas: Miguel propone a Lucas di trasferirsi da lui

A Las Sabinas l’aria è diventata irrespirabile. Prima le difficoltà finanziarie, poi l’avvelenamento e il meteo avverso, poi la terribile verità su Laura e ora pure l’arresto di Don Emilio. La tenuta non è certo il posto più felice in cui vivere e Miguel comincerà a rendersene conto. Per questo proporrà a Lucas e Julia di trasferirsi da lui, a El Acebuche, temporaneamente. Così facendo il giovane avrà modo di conoscere meglio suo padre ed Esther ma anche di chiarire le cose con Lucia. I due ragazzi accetteranno?

