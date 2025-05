Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 29 maggio 2025: Tra Gracia e Miguel scoppia la passione!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le anticipazioni della puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 29 maggio 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap Gracia e Miguel cederanno ai loro sentimenti mentre Pilar scoprirà i piani di Paca.

Per Gracia arriverà il momento di dire tutta la verità ai suoi figli. Le anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas ci rivelano che nella puntata in onda il 29 maggio 2025, alle ore 16.00 su Rai1, la Molina dovrà rivelare a Lucas e Julia del tradimento del loro padre e di quello che sta davvero capitando alla sua famiglia. Per lei non sarà semplice e nessuno riuscirà a capirla a fondo come Miguel. Questo porterà i due a cedere ai loro sentimenti e a farsi travolgere dalla passione. Intanto Manuela e Alex continueranno a indagare sulla morte di Oscar e cercheranno di ricostruire gli ultimi momenti della vita del ragazzo. Pilar scoprirà i piani subdoli di Paca. La ragazza tradirà la signora e informerà le sorelle Molina?

Ritorno a Las Sabinas: Gracia confessa tutta la verità ai suoi figli

Gracia ha mentito per mesi sul suo matrimonio ma ora non potrà più farlo. La vita della Molina cambierà radicalmente dopo aver scoperto il tradimento del marito, che ha praticamente prosciugato il loro conto in banca. Per la donna è stato un vero shock ma niente sarà più difficile che affrontare questo spinoso argomento con i suoi figli, che ora devono sapere tutta la verità. Gracia non potrà più dire bugie a Lucas e Julia, che si sono già resi conto che le cose tra i loro genitori non vanno più bene da un pezzo. I due giovani saranno travolti da novità inaspettate.

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni 29 maggio 2025: Gracia e Miguel cedono alla passione

Miguel non riesce a non pensare a Gracia ed Esther lo ha messo spalle al muro, imponendogli di fare chiarezza in lui e nei suoi sentimenti. Il Larrea non può più negare, soprattutto non a se stesso, di provare ancora amore per la Molina e tutto questo gli sarà molto chiaro quando si troverà a consolarla dopo la scoperta del tradimento di Anton. Gracia troverà in lui la sola persona capace di capirla e di sostenerla e i due finiranno per cedere alla passione. Ma questo porterà ancora più scompiglio e scatenerà l’ira di Paca ma anche di Silvia.

Pilar scopre i piani di Paca, avvertirà le Molina? Ecco cosa succederà nella puntata di Ritorno a Las Sabinas

Paca vuole mettere le mani su Las Sabinas ma anche sulle terre degli Egea. La donna è spietata più che mai e vuole tenere tutti sotto controllo ma qualcuno potrebbe metterle i bastoni tra le ruote. Pilar scoprirà i piani della Utrera e potrebbe correre ad avvertire le Molina. Ma lo farà davvero? Intanto Manuela e Alex continueranno a indagare sulla morte di Oscar e cercheranno di ricostruire gli ultimi attimi del giovane per comprendere come possa essere morto. Per entrambi è certo che il ragazzo non possa essere caduto nel pozzo, non in una zona che lui conosceva come le sue tasche e che sapeva nascondesse un pericolo di questo genere.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali di Ritorno a Las Sabinas dal 26 al 30 maggio 2025.

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.