Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 28 maggio 2025: Paloma e Gracia in ansia per Emilio. Il Molina si riprenderà?

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 28 maggio 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap Paloma e Gracia affronteranno il peggioramento della salute del loro padre. Don Emilio si riprenderà mai?

Gracia e Paloma dovranno fare i conti con il peggioramento della salute del loro padre. Le anticipazioni della puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 28 maggio 2025, alle ore 16.00 su Rai1, ci rivelano che le condizioni di Don Emilio, dopo l’ictus, sembreranno sempre più preoccupanti e purtroppo i medici non sapranno dire alle Molina se il loro caro papà riuscirà mai a riprendersi. Intanto Manuela interrogherà Richi e Jimenez chiedendo loro informazioni sulla notte in cui è morto Oscar mentre Alex domanderà a Esther se suo fratello fosse in qualche modo turbato da qualcosa nei giorni precedenti alla sua scomparsa. Intanto Paca si troverà in competizione con Tano.

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni 28 maggio 2025: Paloma e Gracia in ansia per Don Emilio

Don Emilio sta male e purtroppo le sue condizioni di salute sono peggiorate. Dopo l’episodio di confusione, avvenuto durante il primo episodio, il Molina ha avuto un ictus. Gracia e Paloma sono molto preoccupate per il loro padre e anche per la sorte delle loro terre. I problemi di Las Sabinas non sono di facile risoluzione e i medici mettono ancora più in difficoltà le due sorelle, rivelando loro di non sapere se Emilio si riprenderà del tutto o meno. Se per la famiglia delle due giovani tutto questo sarà un incubo, per Paca Utrera aumenteranno le possibilità di mettere le mani sulle terre che desidera da tempo.

Alex deciso a scoprire di più su suo fratello, ecco cosa succederà nella puntata di Ritorno a Las Sabinas

La morte di Oscar ha sconvolto Manterana. Sono in tanti quelli che vogliono scoprire cosa sia successo al ragazzo e tra questi c’è Manuela. La ragazza ha delle ragioni profonde per indagare su questa misteriosa situazione ma per il momento dovrà tenere per sé la verità che si nasconde nel suo cuore. Dovrà limitarsi a interrogare Richi e Jiménez. Alex invece cercherà di capire se suo fratello fosse turbato da qualcosa nei giorni precedenti e chiederà a Esther di raccontargli cosa le disse.

Ritorno a Las Sabinas: Paca e Tano in competizione

Paca intende mettere le mani su Las Sabinas ma anche sulle terre degli Egea. La perfida proprietaria terriera ha le idee chiare e non intende certo fermarsi nemmeno davanti al sindaco di Manterana. Tano comincerà a metterle i bastoni tra le ruote e la cosa farà infuriare la madre di Esther, che vorrà il fratello di Miguel fuori dai piedi. Ma riuscirà a non fargli mettere il becco dove non deve oppure si troverà a combatterlo a lungo? Lo scopriremo molto presto e attenzione al personaggio di Tano, che presto rivelerà una natura molto oscura!

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.