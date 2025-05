Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 27 maggio 2025: Esther costringe Miguel a confessare. Ama Gracia?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 27 maggio 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap Esther non lo accetta più. Miguel deve scegliere: o lei o Gracia!

Ritorno a Las Sabinas ci aspetta per un nuovo appuntamento il 27 maggio 2025, alle ore 16.00 su Rai1. Le anticipazioni della puntata della Soap ci rivelano che Esther non riuscirà più a sopportare il comportamento di Miguel, evidentemente confuso. La ragazza costringerà il suo amato a capire i suoi sentimenti per Gracia, una volta per tutte. Intanto Manuela continuerà a indagare sulla morte di Oscar e su di lui cominceranno ad arrivare notizie preoccupanti. Paca rivelerà a Miguel cosa intende fare con Las Sabinas e con le terre degli Egea. Ma scopriamo insieme cosa succederà, nel dettaglio, nell’episodio.

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni 27 maggio 2025: Esther mette Miguel spalle al muro

Miguel è in difficoltà; non riesce a non pensare a Gracia e la cosa sta diventando preoccupante sia per il Larrea che per la Molina. La sorella di Paloma ha deciso di non farsi trascinare dal suo amore di gioventù e di resistere, rispettando il suo matrimonio – che è già in crisi – e non complicando ulteriormente la situazione con Esther, la fidanzata di Miguel. Peccato però che la dottoressa si sia accorta da tempo che il suo compagno è confuso. La ragazza non sopporterà più questa situazione e spingerà il suo promesso sposo a farsi un esame di coscienza e a capire, il prima possibile, cosa prova davvero per la figlia di Don Emilio.

Il mistero sulla morte di Oscar si infittisce: ecco cosa succederà nella puntata di Ritorno a Las Sabinas

Manuela non ha intenzione di mollare la presa e vuole scoprire a tutti i costi la verità su Oscar. Sull’Egea cominciano a trapelare informazioni molto preoccupanti e sia per la poliziotta che per la famiglia Egea sono come lame taglienti. Alex non sa cosa possa essere accaduto al fratello e vorrebbe tanto capirne di più ma dovrà anche aiutare i suoi parenti a decidere cosa sarà del loro futuro e di quello delle loro terre, ora che chi se ne occupava non c’è più. Che cosa decideranno di fare?

Ritorno a Las Sabinas: Paca rivela i suoi piani a Miguel

Miguel è ormai uno di famiglia e nonostante Paca si stia rendendo conto che il suo futuro genero ha un debole per Gracia, deciderà comunque di rivelargli i suoi piani. La Utrera confesserà di voler mettere le mani sulle terre di Don Emilio e di aver preso accordi con le sorelle Molina, che vorrebbero aiutare il padre e che non si stanno accorgendo del pericolo che stanno correndo. Miguel potrebbe comprendere perfettamente le vere intenzioni della sua futura suocera, che non vuole soltanto Las Sabinas ma anche le terre appartenenti agli Egea, che ora hanno perso chi si occuperà di loro.

