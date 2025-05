Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni dal 2 al 6 giugno 2025: Esther annulla le nozze, Gracia rompe con Miguel

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della nuova soap di Rai 1, Ritorno a Las Sabinas. Ecco cosa rivelano le trame delle puntate in onda dal 2 al 6 giugno 2025.

Arriva su Rai 1, al posto de Il Paradiso delle Signore che si prende una pausa in attesa della decima stagione la cui messa in onda è prevista a settembre, la soap Ritorno a Las Sabinas. Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate in onda dal 2 al 6 giugno 2025, ecco le trame.

Anticipazioni Ritorno a Las Sabinas: le trame in onda su Rai 1 da lunedì 2 giugno 2025 a venerdì 6 maggio 2025

Lunedì 2 giugno 2025

Di ritorno da una conferenza, Esther ha le idee chiare sul matrimonio mentre Manuela continua ad indagare, sospettando che Oscar non si sia suicidato. Nonostante la riluttanza di Emilio, Gracia e Paloma vogliono assumere Wilson per assisterlo. Nel frattempo, Lucas e Julia vengono presentati a Lucia. Paca, invece, interviene personalmente nella relazione tra Gracia e Miguel.

Martedì 3 giugno 2025

Ricattata da Donna Paca, Gracia è costretta a prendere una decisione dolorosa mentre la dark lady continua con il suo progetto subdolo per comprare la terra degli Egea. La relazione tra Tomas e Carla prende una piega inaspettata, mentre Manuela continua la sua ricerca e sente di essere vicino a scoprire l’identità di chi ha avvelenato la riserva di Don Emilio. Ma qualcuno non vuole che scopra tutto.

Mercoledì 4 giugno 2025

Miguel è scosso dalla rottura con Gracia e così prende delle decisioni inaspettate. Lei, nel frattempo, prova a ottenere nuovamente il suo vecchio lavoro. Nati riunisce la famiglia per celebrare una commemorazione intima e Paloma mette al suo posto Richi. Nel frattempo, Don Emilio e Trini sono scostanti nei confronti di Wilson. Nonostante Gracia non abbia ceduto alle minacce di Donna Paca e, anzi, la affronta faccia a faccia, Tomas parla con Esther.

Giovedì 5 giugno 2025

Il matrimonio di Esther e Miguel è stato annullato e tutta Materana ne viene a conoscenza. Gracia decide di rimanere in paese e Miguel si scaglia contro di lei, per poi litigare anche con tano. Il comportamento di Miguel porta a galla vecchi fantasmi del passato e Silvia decide di prendere la situazione in mano. Esther, invece, si getta a capofitto nel lavoro e si dedica alla visita di una paziente problematica mentre Richi fa una scoperta.

Venerdì 6 giugno 2025

La suocera di Gracia, Amparo, ha in mente qualcosa per Lucas e Julia. Nel frattempo, Miguel aiuta Manuela a rintracciare l’aggressore di Esther. Silvia condivide il suo passato difficile con Lucia mentre Paloma, sempre più in difficoltà a mandare avanti la tenuta, chiede aiuto a qualcuno di totalmente inaspettato ovvero Paca. Questa collaborazione improvvisa porterà a galla ricordi dimenticati.

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.