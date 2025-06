Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 5 giugno 2025: Miguel aggredisce Gracia, è tutta colpa sua!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 5 giugno 2025 su Rai1 vedremo che Miguel sfogherà tutta la sua rabbia contro Gracia e Tano. Silvia sarà costretta a intervenire... Scopriamo le anticipazioni dell'episodio della Soap.

Miguel non riuscirà a trattenere la sua rabbia e nella puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 5 giugno 2025, alle ore 16.00 su Rai1, vedremo che il Larrea, furioso per la fine della sua relazione con Gracia e per il matrimonio fallito con Esther, diventato ormai di dominio pubblico, aggredirà la Molina perché ha deciso di rimanere in paese. Il ragazzo litigherà pure con Tano e il suo comportamento farà riemergere vecchie ferite e vecchi vizi, che sembravano ormai passati. Intanto Esther si dedicherà solo al lavoro e visiterà una paziente problematica mentre per Richi ci sarà una scoperta inaspettata. Scopriamo nel dettaglio cosa succederà nell'episodio della Soap che sta sostituendo Il Paradiso delle Signore per l'estate 2025.

Ritorno a Las Sabinas: Miguel fuori controllo

Miguel ha perso il controllo. Paca ha ricattato Gracia e ha costretto la Molina a chiudere la relazione con il Larrea sul nascere. I due innamorati non potranno continuare a vedersi, esattamente come successo anni prima. La reazione del proprietario terriero è stata violenta, soprattutto perché pure Esther ha preso delle decisioni difficili e molto dure, che hanno costretto Miguel a una resa incondizionata e che hanno scatenato in lui una furia di cui sperava di essersi liberato. A pagarne le conseguenze sarà soprattutto la figlia di Don Emilio, che si ritroverà in un vortice che sperava di non rivivere più.

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni 5 giugno 2025: Miguel aggredisce Gracia

A Manterana comincerà a circolare la voce che il matrimonio tra Esther e il Larrea è stato annullato. L’evento tanto atteso e tanto sperato da tutti non ci sarà. La dottoressa cercherà di non pensarci mentre il Miguel perderà completamente la pazienza e sfogherà la sua frustrazione sulle persone che più ama. Prima aggredirà Gracia e poi se la prenderà con Tano. Il suo comportamento riporterà tutti ad anni prima, quando alcune situazioni erano andate storte proprio per via di alcuni vizi del ragazzo.

Silvia cerca di fermare Miguel, ecco cosa succederà nella puntata di Ritorno a Las Sabinas

Il comportamento di Miguel preoccuperà tutti, soprattutto sua madre, che ha ricordato con orrore il passato. Silvia cercherà di riprendere in mano la situazione e di riportare alla calma il figlio ma non sarà tanto semplice. Per non pensare al suo matrimonio fallito, Esther si butterà a capofitto sul lavoro e si dedicherà alla cura di una paziente molto problematica. Intanto Richi, dopo essere stato ripreso da Paloma, si troverà faccia a faccia con un’inaspettata sorpresa.

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.